Суд присяжных приговорил к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение выходца из Узбекистана Сайфулло Саипова, совершившего теракт в 2017 году. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

Присяжные признали Саипова виновным по всем пунктам обвинительного заключения. Обвинение просило приговорить мужчину к смертной казни, но для этого нужно было единогласное решение всех присяжных, чего достичь не удалось.

Сайфулло Саипов переехал в США, выиграв грин-карту в 2010 году. 31 октября 2017 года, он сидя за рулем пикапа, наехал на пешеходов и велосипедистов в Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке. Тогда погибли восемь человек, еще 12 пострадали.

На суде Саипов заявил, что не раскаивается, и что хотел убить «как можно больше» людей. По его словам, он планировал теракт около года, а вдохновлялся видео Исламского государства (ИГ).

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сказал в интервью CNN, что Саипов был связан с «Исламским государством», но «радикализировался внутри США».

Тогдашний президент США Дональд Трамп призывал казнить Саипова, назвав его «террористом».