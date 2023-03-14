Омбудсменка Атыр Абдрахматова потребовала, чтобы прокуратура и милиция приняли меры по рэкету и насилию в школах Нарына. По ее словам, из 700 опрошенных школьников почти половина (41%) нуждается в помощи и защите.

Абдрахманова уточнила, что правозащитники опросили 700 учащихся 7-11 классов нарынских школ для того, чтобы выявить актуальную ситуацию по школьному рэкету и иным случаях насилия в отношении детей.

«Как показало исследование, школьный рэкет носит характер массового явления в Нарыне. При этом 17,6% респондентов сталкиваются с ним ежедневно. Совершают школьный рэкет в основном старшеклассники (48,32%) и взрослые (22,41%)», — сообщила глава организации «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

Она добавила, что основная часть детей, столкнувшись с рэкетом, обращаются к своим сверстникам, а не к родителям или специалистам из-за низкого доверия к ним.

Ранее Турдубекова сообщила о том, что подростки в Нарыне жалуются на рэкет и сексуальные домогательства со стороны преступных группировок, а милиция бездействует. По ее словам, эти группировки состоят из подростков, еще не достигших 18 лет, и бывших осужденных.

Правозащитница добавила, что в «Лигу защитников прав ребенка» поступило уже более 100 сообщений о насилии, домогательствах и преследованиях со стороны их группировок. При этом она сказала, что сотрудники милиции не регистрируют эти заявления, чтобы не ухудшать показатели эффективности своей работы.

В ответ в УВД Нарынской области сообщили, что взяли эти дела под своей контроль и начали проверку.