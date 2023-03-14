Генпрокурор Курманкул Зулушев внес представление в Жогорку Кенеш о даче согласия на привлечение депутата Жаныбека Абирова к уголовной ответственности за драку, произошедшую возле ресторана в Бишкеке ночью 12 марта. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По законодательству для возбуждения уголовного дела в отношении депутата и проведения следствия нужно согласие парламента.

Абирова хотят привлечь в качестве обвиняемого по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка».

По данным следствия, 12 марта примерно в 01:46 часов для выполнения служебных обязанностей по вызову в ресторан «Золотой Дракон» прибыли сотрудники группы быстрого реагирования охранного агентства А. Дж. и А. А. уулу. По приезду их «беспричинно избили» около 7-8 лиц в состоянии алкогольного опьянения, среди которых был Абиров.

Один из пострадавших сотрудников ГБР в результате драки получил сотрясение мозга и сейчас находится в больнице.

Действия депутата осудил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев, отметив, что такое поведение «не соответствует стандартам этики госслужащего такого ранга». Он сообщил, что президенту доложили о драке с участием Абирова.

Сам Абиров через два дня после произошедшего попросил прощения и признал, что как народный избранник он «не должен был поддаваться эмоциям». Депутат сообщил, что готов сотрудничать с милицией, предоставить всю необходимую информацию и понести ответственность согласно законодательству.