Группа молодых людей в Бишкеке инсценировала похищение девушки средь бела дня, назвав это «социальным экспериментом».
Спасти девушку, игравшую роль пострадавшей, выбежали неравнодушные сотрудники супермаркета. Актёры настолько вжились в роль, что применили силу к неравнодушным сотрудникам магазина — одного из них толкнули и повалили на землю.
Милиция заявила, что была в курсе происходящего, потому что актёры уведомили их о том, что собираются инсценировать похищение.
Феминистки считают, что такие розыгрыши и соцэксперименты — это издевательство над болезненной темой насилия в отношении женщин и над чувствами людей, которые вызвались помочь пострадавшей.
О чём ролик?
Видео «социального эксперимента» распространилось в Инстаграме 13 марта. На кадрах видно, как двое парней схватили девушку и пытались затолкать ее в машину. В этот момент из рядом находящегося супермаркета «Достор» выбежали сотрудники — два парня и одна девушка. Сотрудники магазина попытались спасти девушку, оттащив от нее «похитителей». В ответ парни, схватившие девушку, начали толкаться и в итоге повалили на землю молодого человека, пытавшегося защитить пострадавшую. В результате «похитители» вырывались и сбежали.
Что об этом сказали в милиции?
В УВД Первомайского района Бишкека «Клоопу» сообщили, что были в курсе инсценировки похищения девушки. По их данным, гражданин А.М. предупредил милицию, что «на территории Первомайского района пройдёт социальный эксперимент, а именно попытка похищения девушки».
Похищение девушки — это не театр
Похищение девушек — не театр и не представление, чтобы разыгрывать его, сказала в интервью «Клоопу» программная менеджерка представительства IWPR (Институт освещения войны и мира) в Центральной Азии Бегайым Замирбек. То, что проделали актёры, по её словам, является действием, которое травмирует психику людей.
«Это должно восприниматься всерьез обществом, которое до сих пор считает ала качуу традицией, а не преступлением», — сказала Бегайым.
Она считает, что блогеры должны прекратить разыгрывать людей, инсценируя похищение девушек, иначе такие преступления могут перестать восприниматься всерьёз.
«Театрализованность такого “эксперимента” приведет к тому, что в следующий раз, когда девушку и вправду будут похищать, люди просто пройдут мимо, подумав, что это шутка для видео», — заключила она.
Эксплуатация болезненной темы насилия
Фемактивистка Жанна Араева тоже считает, что постановки социальных экспериментов с насилием могут привести к равнодушию граждан к реальным преступлениям.
«Как в той притче про мальчика и волков — чем больше таких “экспериментов”, а правильнее это назвать неуместными, глупыми и опасными розыгрышами, тем меньше в дальнейшем будет уровень чувствительности людей. В следующий раз, когда кого-то попытаются похитить взаправду, окружающие могут принять это за очередной пранк и пройти мимо», — сказала собеседница «Клоопа».
Вообще такие «эксперименты», проводимые с целью проверить реакцию населения на насилие в отношение женщин, на первый взгляд могут показаться вполне интересными и развлекательными, но на самом деле, за ними стоит жестокая эксплуатация болезненной темы насилия над женщинами, уверена Араева.
«Это манипуляция чувствами вовлеченных людей, и перекладывание ответственности за защиту женщин и девочек с государства на рядовых граждан», — сказала активистка.
Араева добавила, что такие шутки абсолютно неуместны, потому что это не социальный эксперимент, а «травмирующий психику причастных людей акт, вознаграждением за который является ощущение зря потраченных сил и нервов, вместо ощущения полезности».
«И самое страшное, что темой насилия над женщинами какие-то, скорее всего, достаточно привилегированные мужчины, манипулируют для того, чтобы заработать денег или раскачать свой канал. Это подло, низко и противно», — заключила фемактивистка.
Нормализация похищения девушек
В Кыргызстане похищение девушек действительно не раз подавалось, как предмет юмора в разных роликах. Но авторы роликов не понимают, что шутки над похищением девушек нормализуют это преступление. Через продукты поп-культуры, рекламу, шутки в обществе успешно закрепляются негативные стереотипы.
Похищение женщин для принудительного брака в Кыргызстане остаётся одной из самых острых проблем — по статистике, каждую 17 девушку в стране похитили для вступления в брак без её согласия.
Похищенные женщины часто становятся жертвами домашнего насилия, не имеют возможности реализоваться, их права ущемляются.
По данным Генпрокуратуры, за 2021 год в Кыргызстане зарегистрировано 560 фактов, связанных с похищением и принуждением женщин к вступлению в брак.
Зачастую дела о похищении не доходят до суда, а нарушители закона не получают положенного наказания. Безнаказанность, которую чувствуют агрессоры, приводит к тому, что женщин могут убить во время похищения.
Так случилось с Айзадой Канатбековой в апреле 2021 года. Ее похитил Замирбек Тенизбаев. Он изнасиловал девушку, а затем убил ее и себя. Так как дело приобрело общественный резонанс, помогавшие Тенизбаеву в похищении Айзады получили реальные сроки. Однако милиционеры, которые не предотвратили убийство Канатбековой, так и не понесли реального наказания.
Похожая история случилась в мае 2018 года. Тогда похититель 19-летней Бурулай Турдалы кызы убил ее в отделении милиции. Подозреваемый похитил ее, чтобы насильно жениться. Но после того, как их задержали и доставили в отделение, он убил ее ножом и попытался покончить собой.
Суд признал похитителя Марса Бодошева виновным и приговорим к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В то же время суд обязал его выплатить семье погибшей 800 тысяч сомов. Его подельника Акмата Сейитова суд приговорил к 7,5 годам колонии.Суд также признал троих милиционеров виновными в халатности, которая привела к убийству Бурулай, и приговорил к штрафу в 260 тысяч сомов каждого. Двоих сотрудников патрульной милиции оправдали — именно они остановили машину с похищенной девушкой.
Кроме того, после убийства Бурулай 23 милиционеров привлекли к ответственности, из них 13 — отстранили от занимаемых должностей. Так, с занимаемых постов были сняты глава ГУВД Чуйской области Нурлан Сарчаев, а также два его заместителя Марлис Асанов и Канат Жумаев.
В начале января 2023 года стало известно, что Марлиса Асанова назначили начальником управления внутренних дел города Ош.
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