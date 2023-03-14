Группа молодых людей в Бишкеке инсценировала похищение девушки средь бела дня, назвав это «социальным экспериментом».

Спасти девушку, игравшую роль пострадавшей, выбежали неравнодушные сотрудники супермаркета. Актёры настолько вжились в роль, что применили силу к неравнодушным сотрудникам магазина — одного из них толкнули и повалили на землю.

Милиция заявила, что была в курсе происходящего, потому что актёры уведомили их о том, что собираются инсценировать похищение.

Феминистки считают, что такие розыгрыши и соцэксперименты — это издевательство над болезненной темой насилия в отношении женщин и над чувствами людей, которые вызвались помочь пострадавшей.

О чём ролик?