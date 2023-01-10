Начальником управления внутренних дел города Ош назначили Марлиса Асанова. Об этом «Клоопу» 10 января сообщили в пресс-службе МВД.

До этого Асанов занимал должность начальника УВД Таласской области, на которую его назначили в начале 2021 года.

В 2018 году Асанова сняли с поста замглавы ГУВД Чуйской области после убийства прямо в отделении милиции Бурулай Турдалы кызы.

Убийство Бурулай

19-летнюю Бурулай Турдалы кызы 27 мая 2018 года похитил Марс Бодошев со своими подельниками. Их задержали и доставили в отделение милиции Жайылского РОВД, где ее и убили. По словам милиционеров, это сделал Бодошев. Они утверждали, что мужчина ворвался в комнату, где сидела Бурулай, ударил ножом ее, а потом — и себя самого.