Начальником управления внутренних дел города Ош назначили Марлиса Асанова. Об этом «Клоопу» 10 января сообщили в пресс-службе МВД.
До этого Асанов занимал должность начальника УВД Таласской области, на которую его назначили в начале 2021 года.
В 2018 году Асанова сняли с поста замглавы ГУВД Чуйской области после убийства прямо в отделении милиции Бурулай Турдалы кызы.
Убийство Бурулай
19-летнюю Бурулай Турдалы кызы 27 мая 2018 года похитил Марс Бодошев со своими подельниками. Их задержали и доставили в отделение милиции Жайылского РОВД, где ее и убили. По словам милиционеров, это сделал Бодошев. Они утверждали, что мужчина ворвался в комнату, где сидела Бурулай, ударил ножом ее, а потом — и себя самого.
Свердловский райсуд Бишкека признал Бодошева виновным и приговорим к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В тоже время суд обязал его выплатить семье погибшей 800 тысяч сомов. Его подельника Акмата Сейитова суд приговорил к 7,5 годам колонии. Позже Бишкекский горсуд оставил решение в силе это решение.
Кроме того, после убийства Бурулай 23 милиционеров привлекли к ответственности, из них 13 — отстранили от занимаемых должностей. Так, с занимаемых постов были сняты глава ГУВД Чуйской области Нурлан Сарчаев, а также два его заместителя Марлис Асанов и Канат Жумаев.
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