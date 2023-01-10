Московский районный суд Чуйской области оставил акына Болота Назарова под стражей до 16 марта до окончания следствия. Информацию об этом «Клоопу» подтвердил его адвокат Бакыт Автандил.

Назарова задержали 9 ноября 2022 года по подозрению в грабеже. По версии милиции, к ним обратился житель села Беловодское, сообщивший, что Назаров под предлогом сфотографироваться взял жеребца у его несовершеннолетнего сына и «применив силу в отношении него ускакал в неизвестном направлении».

Журналист Болот Темиров, с которым сотрудничает Назаров, писал, что акын «действительно думал, что лошадь ему подарили», а когда узнал правду, вернул. При этом потерпевший по этому делу отказался от моральных и материальных претензий, но судья решил не закрывать дело.

Журналисты Temirov Live сообщали, что суд принял такое решение, так как в материалах присутствует пункт о применении насилия, что переводит дело в состав тяжких преступлений.

«Но с помощью экспертизы мы выявили, что никакого насилия со стороны Болота Назарова не было, и будем оспаривать этот пункт в суде, чтобы прекратить дело», — писали журналисты.

Также они отмечали, что состав преступления отсутствует, потому что Назаров попросил лошадь потерпевшего «без применения насилия и вернул ее на следующий день, попросив прощения».

Задержание Назарова и Темирова

Это не первое уголовное дело против Назарова. Его также задерживали вместе с журналистом Болотом Темировым после выхода расследования о родственниках главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

При задержании у Назарова и Темирова якобы обнаружили наркотики. Темиров говорил, что пакетик с гашишем им «подкинули». Тест его мочи и крови на наркотики показал отрицательный результат. На следующий день журналиста и акына отпустили под подписку о невыезде.

В конце сентября Свердловский райсуд вынес решение по делу Темирова. Судья оправдал его по обвинению в хранении наркотиков и незаконном пересечении границы, но признал виновным в подделке документов. При этом судья не назначил наказания из-за истекшего срока давности.

Позже Бишкекский горсуд решил выдворить Темирова из Кыргызстана из-за его аннулированного кыргызского паспорта. После суда журналиста насильно отвезли в аэропорт и в сопровождении силовиков депортировали в Россию.

Депутаты парламента, независимые юристы, медиасообщество и международные организации осудили носильную высылку журналиста и требовали отмены решения суда. Все они считают, что лишение гражданства и депортация из страны — нарушение конституционных прав Темирова и «вопиющий факт преследования». Юристы общественного фонда правовая клиника «Адилет» заявили, что горсуд грубо нарушил Конституцию, приняв решение о выдворении Темирова.