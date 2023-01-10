Уголовное дело по факту ДТП с участием боевой машины пехоты (БМП) во время сентябрьских боестолкновений в Баткенской области 2022 года расследует Военная прокуратура. Об этом «Клоопу» 10 января сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В надзорном органе отметили, что дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» и оно находится в производстве Военной прокуратуры Баткенского гарнизона. Уже назначена трасологическая экспертиза (изучение вещественных доказательств специалистом) и дело расследуется.

В Генпрокуратуре добавили, что обвинение по этому делу никому еще не предъявлены, так как не готовы результаты экспертизы.

По данным СМИ, авария с участием БМП произошла 16 сентября 2022 года в селе Бужум Баткенского района во время эвакуации жителей. По словам очевидцев, БМП столкнулся с Hyundai Porter, в котором погибли семеро детей и пять взрослых. Информацию о том, что во время эвакуации жителей в ДТП погибли 12 человек подтверждали и в Кабмине.

Боестолкновения в Баткене

Вооруженные столкновения на кыргызско-таджикской границе произошли 14-17 сентября 2022 года. Бои велись по периметру всей государственной границы. Более 130 тысяч жителей приграничных с Таджикистаном сел были вынуждены покинуть свои дома.

В результате вооруженных столкновений, по данным Минздрава Кыргызстана, погибли 63 кыргызстанца, из которых 48 военных, и еще 206 получили ранения.

По официальным данным таджикского МИД, в результате столкновений погиб 41 гражданин Таджикистана и более 20 человек пострадали.

Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свободы»), опираясь на собственные источники, составил список из 81 погибшего. Обе стороны обвинили друг друга в спланированной военной агрессии.