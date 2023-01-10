Уголовное дело в отношении журналистки Санрабии Сатыбалдиевой и оператора Калыса Аширбаева передано в суд. Об этом «Клоопу» сообщил адвокат Замир Жоошев.

По словам Жоошева, их подозревают в «вымогательстве». Однако адвокат говорит, что в ходе следствия обвинения не были доказаны.

«Мы обратились в отдел по борьбе с организованными преступными группировками МВД и получили письмо о том, что Санрабия не относится ни к одной преступной группировке. Об этом мы сказали следователю и “потребовали, чтобы следствие рассмотрело все подробности и доказала вину”. Однако не выяснив обстоятельства дела, он передал дело в суд», — отметил Жоошев.

Меру пресечения в отношении оператора Аширбаева рассмотрят 13 января.

Как отметил адвокат, в ноябре 2022 года следователь «без законных оснований» опечатал офис журналистки. И несмотря на завершение следствия, следователь не возвращает ключи от офиса.

Задержание Сатыбалдиевой

Ранее МВД распространило сообщение о том, что 3 ноября 2022 года при передаче $2 тысяч были задержаны с поличным ряд лиц, которые якобы систематически вымогали деньги у депутатов Жогорку Кенеша, шантажируя публикациями аудиозаписей 2016-2017 годов. При этом имена парламентариев не указывались.

Основным исполнителем преступления якобы является Санрабия Сатыбалдиева — глава регионального сайта MIR 24 и PR-менеджер депутата Тазабека Икрамова. В пособничестве вымогательству по этому же делу задержали оператора регионального сайта MIR 24 Калыса Аширбекова и водителя «Жорго такси».

Однако сама Сатыбалдиева заявляла, что ее «подставили Ташиевы». Об этом она говорила на видео, которое на своей странице в Фейсбуке опубликовала гражданская активистка Кундуз Ажибекова.

Тогда журналистка Баяна Кулова сообщила, что Сатыбалдиеву задержали на основании заявления написанной ею. По словам Куловой, Сатыбалдиева пригрозила записать разговор депутата Шайырбека Ташиева и распространить его. Она также добавила, что хотела отозвать свое заявление, однако в ее адрес начались угрозы.

Правозащитница Азиза Абдирасулова тогда отметила, что несмотря на беременность журналистки и заключение врачей о том, что может начаться выкидыш, ее задержали и заключили под стражу.

Позже из-за угрозы выкидыша Сатыбалдиева несколько раз пролежала в больнице. Омбудсмен Атыр Абдрахматова рассказала, что милиционеры относились к ней «не по-человечески».

5-ноября на основании подписки о невыезде журналистку освободили.

Сатыбалдиева не раз открыто выражала свое мнение о массовых арестах по последнему Кемпир-Абадскому делу в социальных сетях. Она также критикует незаконные действия в работе местной власти Джалал-Абада.

В 2018 году прямо у дома Сатыбалдиевой на нее напали неизвестные люди. Тогда она получила ножевое ранение и попала в больницу.

Автор: Бакай Алмаз