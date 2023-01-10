Сотрудники «Бишкекасфальтсервиса» установили трубу для отвода воды на тротуаре, где ранее активисты Peshcom нарисовали ироничный стрит-арт с «Прыжком воли и веры» над огромной лужей. Об этом в твиттере сообщила сотрудница мэрии Бишкека Индира Абылмейиз кызы.
«На данном участке со стороны “Бишкекасфальтсервис” установлен ЛПР (ливнеприемные решетки) и труба для предотвращения накопления воды на тротуаре», — написала Абылмейиз кызы.
Но кроме этого муниципальные службы закрасили стрит-арт активистов.
Ранее в Бишкеке по улице Абдрахманова под мостом появился стрит-арт «Прыжок воли и веры», посвящённый проблеме огромных луж на тротуарах и бездействию властей. Идея его создания принадлежит медиа-активистской инициативе Peshcom.
«На этом участке тротуара по Абдрахманова уже много лет во время непогоды образуется огромная лужа, которую и пешеходам, и велосипедистам приходится обходить. Наша команда решила привлечь внимание к этому проблемному участку с помощью стрит-арта», — рассказал «Клоопу» журналист Peshcom Алексей Журавлёв.