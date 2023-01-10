Сотрудники «Бишкекасфальтсервиса» установили трубу для отвода воды на тротуаре, где ранее активисты Peshcom нарисовали ироничный стрит-арт с «Прыжком воли и веры» над огромной лужей. Об этом в твиттере сообщила сотрудница мэрии Бишкека Индира Абылмейиз кызы.

«На данном участке со стороны “Бишкекасфальтсервис” установлен ЛПР (ливнеприемные решетки) и труба для предотвращения накопления воды на тротуаре», — написала Абылмейиз кызы.

На данном участке со стороны МП «Бишкекасфальтсервис» установлен ЛПР и труба для предотвращения накопления воды на тротуаре https://t.co/ojI7Iwrxk9 pic.twitter.com/0tQDCWskD6 — Indikos (@imelisom) January 10, 2023

Но кроме этого муниципальные службы закрасили стрит-арт активистов.

Ранее в Бишкеке по улице Абдрахманова под мостом появился стрит-арт «Прыжок воли и веры», посвящённый проблеме огромных луж на тротуарах и бездействию властей. Идея его создания принадлежит медиа-активистской инициативе Peshcom.

«На этом участке тротуара по Абдрахманова уже много лет во время непогоды образуется огромная лужа, которую и пешеходам, и велосипедистам приходится обходить. Наша команда решила привлечь внимание к этому проблемному участку с помощью стрит-арта», — рассказал «Клоопу» журналист Peshcom Алексей Журавлёв.