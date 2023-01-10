Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора при Минздраве просит не выходить жителей Бишкека из домов в ближайшие дни из-за возможного смога в аномальные морозы. С таким призывом ведомство выступило 10 января.

Там отметили, что в предстоящие аномальные морозы частный сектор будет отапливать свои дома углем, а некоторые «недобросовестные жильцы» будут сжигать различные отходы, включая отходы швейного производства, шины, пластик. При сгорании они выделяют твердые частицы, которые пагубно влияют на здоровье человека.

«Населению, особенно имеющим хронические заболевания (сердечно-сосудистой, бронхо-легочной системы, онкологические, аллергические заболевания), детям до 1 года, беременным женщинам рекомендуется по возможности не выходить из дома», — обратились в Госсанэпиднадзоре.

Для тех, кто вынужден выходить из дома, рекомендуется:

не заниматься спортом на открытом воздухе;

быть одетым по сезону, закрыв открытые участки тела (лицо, руки), и носить маску или респиратор;

не выходить на улицу в часы пик, избегать мест большого скопления автотранспорта (рынки, перекрестки улиц).

Ранее синоптики предупредили, что в Кыргызстане с 9 января ожидается аномальное похолодание. Так, 9-10 января синоптики прогнозировали снег, а после — резкое похолодание до -20°C в Бишкеке и Чуйской области, до -28°C в Нарыне.

Смог над Бишкеком

Бишкекчане каждый год страдают от смога с наступлением холодов. Столица Кыргызстана уже несколько лет оказывается в топе мирового рейтинга городов по уровню загрязненности воздуха.

В конце 2022 года чиновники и политики снова активно обсуждали проблему смога. Но пока эти разговоры заканчиваются лишь предложениями об увольнении мэра Бишкека Эмиля Абдыкадырова и главы Минприроды Динары Кутмановой или сомнениями в точности датчиков измерения загрязненности воздуха. А президент в свою очередь предложил строить новые бани вместо тех, что «сжигают резину и тряпки».

Тем не менее в начале декабря стало известно, что Минприроды планирует попросить у ООН грант в $6,7 млрд для снижения загрязнения воздуха в Бишкеке.

В конце октября представительство ООН в Кыргызстане презентовало результаты исследования о смоге, согласно которым основным источником загрязнения воздуха в Бишкеке является некачественный уголь, используемый для отопления частных домов. Также причинами загрязнения воздуха в столице власти называют некачественный бензин и плотность застройки.

Недавно ЮНИСЕФ презентовало исследование «Воздействие загрязнения воздуха на здоровье и социальные аспекты жизни женщин и детей в Бишкеке».

Согласно нему, с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года воздействие смога привело к 112 смертям. В Минздраве, комментируя это исследование, заявили, что сомневаются в такой цифре и обратились в ЮНИСЕФ, чтобы запросить данные.

Фото на главной архивное: Михаил Дудин.