На митинге родственников арестованных по Кемпир-Абадскому делу вместе с протестующими милиция задержала журналистку «ПолитКлиники» Эркайым Асанканову. Об этом сообщили в издании.

По их словам, журналистку задержали пока она вела прямой эфир. Девушку отпустили, после того, как она показала в РОВД свои документы. Остальные задержанных оставили в Первомайском РОВД.

Сотрудники милиции задержали всех участников митинга в поддержку активистов и политиков, арестованных по Кемпир-Абадскому делу. Всего милиция задержала около 30 человек.

Акция протеста должна была пройти у здания МВД, но милиционеры направили протестующих в сквер имени Горького, обосновывая это тем, что здание ведомства «стратегический объект» и митинговать возле него нельзя. По дороге в сквер участников митинга задержали. До этого милиционеры несколько раз требовали, чтобы митингующие шли в сквер «тихо, без выкриков лозунгов и плакатов».

Кроме того, позже стало известно, что Первомайский райсуд Бишкека продлил запрет на проведение любых митингов в центре города и возле зданий ГКНБ, Жогорку Кенеша и посольства России до 31 марта 2023 года.

Аресты из-за критики передачи Кемпир-Абада Узбекистану

В конце октября 2022 года были задержаны более 20 активистов, политиков и правозащитников, выступавших с критикой передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Всех их обвинили в подготовке к организации массовых беспорядков.

Задержанные не признают вину и говорят о давлении, а также утверждают, что уголовное преследование началось из-за их позиции по Кемпир-Абаду. В знак протеста почти все фигуранты дела держали голодовку больше двух недель с требованием, чтобы их отпустили из СИЗО.

Арест активистов и политиков уже осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.

Президента Садыра Жапарова не раз просили освободить задержанных. Но он заявил, что не может давать приказы об освобождении кого-либо.

Глава страны также обвинил задержанных в подготовке госпереворота и заявил, что они занимались «очернением и ложью». Адвокаты арестованных раскритиковали интервью Жапарова, заявив, что он нарушает презумпцию невиновности, говоря о вине арестованных до решения суда.