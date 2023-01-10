В Бишкеке милиция 10 января задержала около 30 митингующих, вышедших на демонстрацию в поддержку активистов и политиков, арестованных по Кемпир-Абадскому делу. В основном на акцию вышли родственники и знакомые арестованных.

Митингующие планировали начать свой марш от здания МВД. Однако милиционеры еще до начала акции заявили, что митинговать у здания МВД — нельзя.

Демонстрантам пришлось пойти от здания МВД в сквер им. Горького, чтобы продолжить митинг, но по дороге их задержала милиция и увезла в автозаках в УВД Первомайского района.