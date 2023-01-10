Первомайский районный суд Бишкека продлил запрет на проведение митингов в центре города до 31 марта. Об этом журналисту «Клоопа» сообщили в пресс-службе суда.

Своим решением от 26 декабря 2022 года суд признал законным запрет администрации Первомайского района на проведение мирных собраний возле посольства России, на площади Ала-Тоо, возле бульвара Эркиндик, парка Панфилова, зданий Жогорку Кенеша, Администрации президента, Верховного суда и ГКНБ.

В суде отметили, что это ограничение не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Другие митинги и акции должны проходить в сквере имени Максима Горького.

Впервые в марте 2022 года Первомайское РОВД Бишкека запретило проводить мирные митинги и акции перед посольством России в Бишкеке, зданием Жогорку Кенеша, Аппарата президента и на центральной площади Ала-Тоо с 11 марта по 11 апреля 2022 года.

Это произошло после того, как у здания посольства России состоялось несколько акций — как антивоенных и в поддержку Украины, так и в поддержку России, вторгшейся на территорию другой страны.

Позже, в апреле 2022 года, Первомайский райсуд признал законным запрет на проведение митингов в центре Бишкека и продлил его до 1 сентября того же года. А в сентябре суд продлил запрет на проведение митингов в центре города до 1 декабря 2022 года.

О запрете проведения митингов высказывалась омбудсмен Атыр Абдрахматова, которая назвала решение суда необоснованным. Она добавила, что это противоречат Конституции и принятым международным обязательствам. По ее мнению, такие решения дискредитируют страну перед мировым сообществом.