Первомайский районный суд Бишкека продлил запрет на проведение митингов в центре города до 1 декабря 2022 года. Об этом журналисту «Клоопа» сообщили в пресс-службе суда.

Своим решением от 1 сентября суд признал законным запрет администрации Первомайского района на проведение мирных собраний возле посольства России, на площади Ала-Тоо, возле зданий Жогорку Кенеша, Администрации президента и ГКНБ.

В суде отметили, что это ограничение не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Другие митинги и акции должны проходить в сквере имени Максима Горького.

Первомайский райсуд ранее уже признавал законным запрет на проведение митингов в центре Бишкека. Последний раз суд вынес такое решение в апреле и запретил проведение мирных акций до 1 сентября.

О запрете проведения митингов высказывалась омбудсмен Атыр Абдрахматова, которая назвала решение суда необоснованным. Она добавила, что это противоречат Конституции и принятым международным обязательствам. По ее мнению, такие решения дискредитируют страну перед мировым сообществом.