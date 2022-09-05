В аэропорту «Манас» установили баннер, на котором изображены Канадские горы. Фотографию баннера на своей странице в Instagram опубликовал блогер Тынчтык Мухамбетов.

«Если турист попросит отвезти в это место, отправьте его в Канаду», – подписал он фотографию.

В пресс-службе аэропорта «Манас» сообщили журналистке «Клоопа», что баннер уже убрали и в ближайшее время заменят его на новый.

«Аэропорт ”Манас” благодарит наших активных и наблюдательных пассажиров! Завораживающую природу Кыргызстана сравнивают с пейзажами Швейцарии, Канады, Исландии, Шотландии, Израиля и других стран, так как она многообразна и великолепна», – сообщили в аэропорту.