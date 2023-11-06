На трассе Бишкек — аэропорт «Манас» в ночь на 5 ноября ряд водителей устроили автогонки и оказали сопротивление сотрудникам милиции, прибывшим на место. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области изданию AKIpress.

По информации ГУВД, инцидент произошел в поселке Манас, где неизвестные перекрыли трассу Бишкек — аэропорт «Манас», создали помехи другим авто и устроили гонки.

В ГУВД сообщили, что нарушители оказали сопротивление прибывшим на место сотрудникам милиции и закидали камнями служебное авто. Факт зарегистрировали в ОВД Сокулукского района и возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

В милиции добавили, что провели допросы и разыскивают причастных к этому нарушению. Кроме этого одного из водителей оштрафовали на 15 тысяч сомов, а его авто водворили на штрафстоянку.