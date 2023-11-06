Группа депутатов Жогорку Кенеша инициировала поправки в закон «Об образовании», чтобы исключить из закона норму о финансировании родителями питания в детсадах. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение 2 ноября.

Как пояснили инициаторы, согласно Конституции, каждый гражданин страны имеет право на бесплатное образование, в том числе дошкольное.



«Таким образом, в случае перевода бремени оплаты питания в дошкольных образовательных организациях только на родителей и законных представителей, могут быть нарушены права граждан на получения бесплатного дошкольного образования. Более того есть риск, что в таком случае уязвимые слои населения, которые не имеют возможности оплатить питание в дошкольных учреждениях, не смогут получить, гарантированное Конституцией, бесплатное дошкольное образование, что не соответствует Основному закону», — отметили они.



Ранее Кабинет министров страны призвал «не политизировать» вопрос про оплату питания в детских садах. Замглавы Кабмина Эдиль Байсалов заявил, что это «вопрос социальной справедливости». По его словам, в детсады попадают обычно дети с развитыми социальными связями, как правило, из обеспеченных семей.



«Дети из уязвимых семей остаются неохваченными. Так почему же весь народ должен платить за питание детей обеспеченного класса? Тут вопрос социальной справедливости. Если бы охват детей детсадами был бы хотя бы на уровне 75-80%, вопрос бы можно было бы ставить о продолжении текущей политики, пережитка советского периода», — говорит он.



Сейчас, по словам Байсалова, в Кыргызстане охват детей дошкольным образованием не превышает 35% даже в городах и попасть в детский сад очень трудно.



В августе в Кыргызстане был принят новый закон «Об образовании», в котором есть норма, что «организация питания в дошкольных образовательных организациях осуществляется за счет средств родителей (законных представителей)».

1 ноября в сети распространился снимок письма за подписью замглавы Минфина Жибек Дуйшеевой. Документ был адресован администрации президента с просьбой поручить «министерствам и ведомствам приостановить финансирование расходов, по статье питания для детей в детсадах», согласно закону «Об образовании».

Однако по словам начальника Управления дошкольного образования Нурзиды Касымовой, норма еще не вступила в силу, поэтому государство продолжает оплачивать половину стоимости питания детей в детсадах. Минобразование ждет соответствующее постановление Кабинета министров.

Касымова сообщила, что «пока все остается по-прежнему, родители оплачивают половину стоимости питания, другая половина оплачивается из бюджета местных органов власти».

Согласно постановлению правительства от 2008 года, из бюджета на один день питания воспитанника детского сада выделялось 18 сомов, еще 18 сомов доплачивали родители.

Сейчас, по словам Касымовой, этих средств на питание детей не хватает, поэтому родители совместно с руководством детских садов, на основании решения местных органов власти, увеличили выделяемые средства. Отмечается, что суммы варьируются от 60 до 120 сомов в зависимости от региона или города, например, в Бишкеке ежедневно на питание ребенка в детском саду выделяется 120 сомов.