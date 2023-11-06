Президент Садыр Жапаров предупредил, что пик выплат по государственному долгу страны придется на ближайшие годы. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке 4 ноября.



По его словам, с момента обретения независимости республики и до 2020 года внешний долг КР достиг примерно $5 млрд.



«Период полных выплат по внешним обязательствам вместе с процентами пришелся на время моего президентства и работы моей команды. Несмотря на кризис в Кыргызстане до пандемии, дефицит бюджета, а также кризис во время и после пандемии и невзирая на трудную ситуацию в мире, мы своевременно выплачиваем долги. У нас есть все возможности погашать внешний долг и впредь. Прежде всего нам нужны стабильность и мир», — отметил он.



Президент заявил, что за это время власти смогли поднять уровень бюджета в три раза по сравнению с 2020 годом. Он отметил, что вместе с этим повышаются пенсии, зарплаты и пособия, а также строятся дороги, школы, детские сады, аэропорты и так далее.

«Пусть мы пока не смогли искоренить коррупцию на 100%, но нам удалось пресечь ее корни на 90%. Именно поэтому наш бюджет показывает рост. Если помните, в 2019 году народ был обеспокоен по поводу внешнего долга. Были разговоры, что если не сможем выплатить, то наши земли перейдут кредиторам. Сейчас нет такого беспокойства. Наоборот, наряду с выплатами по внешнему долгу мы поднимаем заработные платы, пенсии и пособия, а также усиливаем армию», — говорит президент.



Жапаров напомнил, что пик выплат по внешнему долгу приходится на предстоящий 2024 год.



«Самое главное, внешний долг мы выплачиваем своими силами, а точнее, за счет бюджетных средств. Раньше какую-то часть возвращали за счет опять же взятых извне грантов или кредитов», — заявил он.

В заключение глава государства добавил, что «если бы деньги, которые идут на выплату внешнего долга, оставались в казне, то было бы проделано еще больше работы и зарплаты, пенсии и пособия выросли бы еще больше».



Ранее Жапаров заявлял, что у властей страны есть возможность погасить внешний долг, но они этого не делают, так как ранее подписанные кредитные соглашения устанавливают проценты за досрочное погашение. По словам президента, из-за этого досрочное погашение невыгодно для страны.

Согласно данным на март 2023 года, госдолг Кыргызстана составлял $5,62 млрд. Из них $4,51 млрд относятся к внешнему долгу, а $1,11 млрд к внутреннему.

В январе президент Садыр Жапаров предложил странам и финансовым институтам, должниками которых является Кыргызстан, списать весь внешний долг в обмен на реализацию зеленых инициатив. По его словам, страны и финансовые институты, которым задолжала республика, могли бы принять участие в строительстве энергетических объектов в стране и «вместе перерезать ленты» объектов зеленой экономики.

Позже в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) заявили, что готовы рассмотреть это предложение. Тогда генсекретарь ЕБРР Казухико Когучи сказал, что Европейский банк готов рассмотреть предложенные проекты, так как заинтересован в реализации зеленых проектов в Кыргызстане, в том числе в модернизации энергосектора.