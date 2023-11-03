Замглавы Кабинета министров Эдиль Байсалов на Национальном форуме развития 2023: «Бедность и неравенство» заявил, что повышение уровня бедности в Кыргызстане не связано с недоработками действующего правительства.

«Не то, чтобы переложить вину, но все-таки еще раз отметить что, большинство. Вот это резкое повышение уровня бедности, оно не связано с какими-либо недоработками действующего правительства. Это больше является последствием глобального кризиса», — сказал он.

В своем выступлении он также привел данные по уровню бедности в республике. По информации Байсалова, уровень бедности в Кыргызстане составляет 33%.

Он отметил, что основная причина этого пандемия COVID-19 и геополитические кризисы, из-за которых цены на продовольствие выросли на 45%. Он добавил, что несмотря на «небывалый рост» экономики республики за последние три года, большинство населения не ощутило позитивных изменений.

Байсалов подчеркнул, что власти Кыргызстана «признают и не скрывают» этого факта и будут работать над решением вопроса.