Замглавы Кабинета министров Эдиль Байсалов призвал не политизировать вопрос про оплату питания в детских садах. Об этом он заявил на фоне общественного резонанса из-за нового закона, согласно которому питание в государственных детских садах будут полностью оплачивать родители.

«Попадают в эти учреждения (детсады) обычно дети с развитыми социальными связями, как правило, из обеспеченных семей. Дети из уязвимых семей остаются неохваченными. Так почему же весь народ должен платить за питание детей обеспеченного класса? Тут вопрос социальной справедливости. Если бы охват детей детсадами был бы хотя бы на уровне 75-80%, вопрос бы можно было бы ставить о продолжении текущей политики, пережитка советского периода», — заявил он.

По его словам, в Кыргызстане охват детей дошкольным образованием не превышает 35% даже в городах и попасть в детский сад очень трудно.

Замглавы Кабмина добавил, что власти будут говорить об адресной поддержке детей из социально уязвимых и нуждающихся семей. По его мнению, государство должно поддерживать таких детей местами в детсадах и дополнительными субсидиями в виде питания.

«Ограниченные ресурсы нашего государства нельзя размазывать тонким слоем на всех. Их так никому не хватит!» — заявил Байсалов.

Байсалов сделал свое заявление на фоне информации о том, что в детских садах республики оплата питания детей полностью ляжет на плечи родителей, поскольку в новом законе «Об образовании» отменена норма, по которой половину стоимости питания оплачивают местные органы власти. Это закон был принят в августе.

Однако по словам начальника Управления дошкольного образования Нурзиды Касымовой, норма еще не вступила в силу, поэтому государство пока оплачивает половину стоимости питания детей в детских садах. Минобразование ждет соответствующее постановление Кабинета министров.

Касымова сообщила, что «пока все остается по-прежнему, родители оплачивают половину стоимости питания, другая половина оплачивается из бюджета местных органов власти».

Согласно постановлению правительства от 2008 года, из бюджета на один день питания воспитанника детского сада выделялось 18 сомов, еще 18 сомов доплачивали родители.