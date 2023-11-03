Депутат Шайлообек Атазов заявил, что «в течение двух последних дней на него идет сильная кампанию по очернению». Об этом он написал на своей странице в фейсбуке на фоне информации о том, что людей, работавших на выборах в его пользу, вызывали на допрос.

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О допросе

По словам Атазова, уже несколько дней людей, которые были его сторонниками во время повторных парламентских выборов по одномандатному Свердловскому округу, «по три-четыре часа пытают в ИВС».

«По моим данным, их просят, чтобы они написали, что якобы во время выборов [бывший замглавы Таможни] Райымбек Матраимов давал [им] деньги. Их родители пришли ко мне в слезах. Что с ними сейчас, неизвестно», — написал Атазов.

Он заявил, что деньги на свою избирательную компанию брал в долг у своих друзей и, «благодаря Богу», стал депутатом.

2 ноября «Азаттык» со ссылкой на источники сообщил, что людей, которые работали агитаторами в пользу Шайлообека Атазова на выборах в Свердловском районе, вызывали на допрос.

В МВД изданию сообщили, что дело, якобы касающееся Атазова, расследует ГКНБ. Однако журналистам не удалось получить информацию от спецслужбы.

Про Матраимова



Атазов заявил, что экс-таможенник Райымбек Матраимов помогал ему только в спорте — отправлял на соревнования по боксу, как и других спортсменов.



«Этот человек оказывал поддержку многим видам спорта. Уважал меня как спортсмена. В последний раз помог как тренер. […] Но в бизнесе у меня с ним связей не было. […] Я благодарю всех, кто помогал мне в спорте, но в политике у меня есть свой путь. Вообще, было бы хорошо, если бы Райымбек Исмаилович [Матраимов] рассказал, какому чиновнику, депутату, спортсмену оказывал помощь», — написал депутат.



Атазов также связал «кампанию по его очернению» с проверкой деятельности Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК). Нардеп был в составе депутатской комиссии, которая занималась ею и выявила незаконную продажу более половины имевшихся у ФПК с 1992 года объектов. Комиссия отмечала, что к продаже имеют отношение руководители профсоюза, депутаты, министры и другие чиновники.

Атазов обратился к президенту Жапарову и главе ГКНБ Ташиеву – по его словам, «отдельные группы» доносят до них информацию о нем с искажениями, поэтому он просит их о личной встрече.

«Прошу вас рассмотреть справедливо то, как меня очерняют. Меня тоже недолюбливают за то, что, болея за народ, землю, я говорю правду в лицо некоторым министрам. […] Позвольте мне зайти к вам и рассказать правду. У родителей детей, которых водворили в ИВС, болит сердце. Печально, что из-за меня страдают другие. Если не восторжествует справедливость даже после того, как вы меня примите, то я буду считать это судьбой», — заключил Атазов.

Между тем, в сети распространилась аудиозапись разговора якобы между Атазовым и кримавторитетом Кадыром Досоновым (Дженго). Когда она была сделана, непонятно.



На аудио первый собеседник представляется Кадыром и называет второго Шайлоо – «Кадыр» просит собеседника не поднимать в парламенте вопрос об ОПГ и бездействии милиции по отношению к ним. Второй голос соглашается.

В разговоре также обсуждались «разборки молодых ребят», в которых участвовал водитель «Кадыра». Издание Kaktus.media утверждает, что такой инцидент произошел два года назад в Оше.



Сам Шайлообек Атазов пока не комментировал аудиозапись.

Информация о допросах агитаторов Атазова и аудиозапись разговора были опубликованы после заявления главы ГКНБ Камчыбека Ташиева 2 ноября. Тогда он объявил об увольнении более 200 госслужащих за связи с бывшим замглавы Таможни Райымбеком Матраимовым и убитым кримавторитетом Камчы Кольбаевым. Ташиев отметил, что сейчас идет «чистка госорганов» и заявил, что «отныне в Кыргызстане не будет мафии Кольбаева и мафии Матраимова».



Шайлообек Атазов известен как сторонник признавшегося в коррупции экс-зампреда Таможни Райымбека Матраимова. Депутат не раз заступался за Матраимова, призывая дать тому должность в правительстве. В феврале 2021 года Атазов модерировал митинг в поддержку Матраимова, который тогда находился под стражей.

Шайлообек Атазов был избран депутатом VII созыва Жогорку Кенеша, победив в перевыборах по Свердловского одномандатному округу Бишкека. Изначально по итогам ручного голосования большинство голосов набрал Абдурахманхаджи Муртазалиев, но ЦИК отменил его регистрацию – правоохранительные органы обвинили Муртазалиева в подкупе голосов. Победителем в итоге признали Атазова, который занял второе место.