Октябрьский районный суд Бишкека 3 ноября признал виновным бывшего сотрудника госохраны Чынтемира Аширалиева в убийстве Алтынай Канзамановой и ее двух детей.

Суд признан Аширалиева виновным по статье «Убийство» и приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима с конфискацией имущества. Также его признали виновным по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» и оштрафовали на 80 тысяч сомов в доход государства.

Адвокатесса Аширалиева сообщила, что у ее подзащитного конфискуют только то имущество, которое было добыто преступным путем, что должен выявить анализ.

Также суд постановил взыскать с Аширалиева материальный и моральный ущерб в размере 3 млн 671 тысячи сомов в пользу пострадавшей стороны. Ранее адвокат пострадавшей стороны просил суд взыскать с обвиняемого 4 млн 671 тысячи 590 сомов. Родственники убитых намерены направить эти деньги на благотворительность.

Мама убитой Алтынай Канзамановой Уру Дюшебаева после суда сказала журналистам, что согласна с наказанием виновного, которое назначил суд.

«И я буду следить за тем, чтобы он не выходил из тюрьмы до конца своей жизни. Например, он может подать жалобу в Верховный суд или еще куда-то, но я не позволю ему жаловаться, я не позволю изменить приговор, я сейчас дрожу, вы сами видите, чувствую себя плохо. Пусть он гниет в тюрьме до конца жизни, он заставил гнить моих детей. Каждый раз говорит по-разному, не может выговорить четко даже одного слова. Пусть восторжествует справедливость и наш голос услышит Бог», — сказала она.

На суде обвиняемый, выступая с последним словом, просил суд учесть его «смягчающие обстоятельства и недостатки следствия». На последних судебных процессах он отказывался от первоначальных показаний и утверждал, что не совершал убийство.

Суд вынес решение о пожизненном заключении Аширалиева, поддержав прошение прокурора, который ранее просил о таком сроке и конфискации имущества у обвиняемого. Кроме этого прокурор также просил оштрафовать Аширалиева на 100 тысяч сомов за хранение оружия в автомобиле.

Тройное убийство произошло в 5 микрорайоне в Бишкеке в ночь на 17 февраля. В одной из квартир многоквартирного дома были найдены тела 51-летней женщины, ее дочери 2005 года рождения и семилетнего мальчика.

По подозрению в убийстве задержали 37-летнего Чынтемира Аширалиева. Он проработал 15 лет в Службе государственной охраны ГКНБ, был кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по Баткенскому округу.