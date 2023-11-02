На суде по делу об убийстве Алтынай Канзамановой и ее двух детей прокурор попросил суд признать обвиняемого Чынтемира Аширалиева виновным и назначить ему пожизненное заключение, а также конфисковать все его имущество. Заседание прошло в Свердловском райсуде Бишкека 2 ноября.

«Вина обвиняемого полностью доказана. Прошу учесть, что преступление было сделано в отношении ребенка с особой жестокостью», — сказал он.

За хранение оружия в автомобиле гособвинитель попросил суд оштрафовать Аширалиева на 100 тысяч сомов.

Адвокат потерпевшей стороны Искендер Джурабаев на суде также запросил взыскать с обвиняемого материальный и моральный ущерб в размере 4 млн 671 тысячи 590 сомов. Ранее родственники убитой женщины сообщили, что намерены направить эти средства на благотворительность.

Обвиняемый на суде вновь отказывался от своих первоначальных показаний и просил суд принять справедливое решение в его отношении.

Следующее заседание по делу о тройном убийстве назначено на 3 ноября в 14:30 часов.

Тройное убийство произошло в 5 микрорайоне в Бишкеке в ночь на 17 февраля. В одной из квартир многоквартирного дома были найдены тела 51-летней женщины, ее дочери 2005 года рождения и семилетнего мальчика.

По подозрению в убийстве задержали 37-летнего Чынтемира Аширалиева. Он проработал 15 лет в Службе государственной охраны ГКНБ, был кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по Баткенскому округу.