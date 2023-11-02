Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 2 ноября на открытии нового здания Кеминского районного отделения Управления ГКНБ по Чуйской области вновь высказался о борьбе с коррупцией и организованной преступностью.



По словам Ташиева, нынешняя политика властей по борьбе с криминалом отличается от предыдущих «своей формой и идеей».

«Мы всем заявили, что отныне в нашей стране не будет организованной преступности и мы должны сдержать это слово. Например, только недавно мы установили по всей республике госслужащих, имеющих связи с ОПГ, а также замешанных в коррупции и других нарушениях закона. На сегодня мы установили 92 госслужащих связанных с Райымбеком Матраимовым (бывший замглавы Таможни) и 60 сотрудников, связанных с [покойным кримавторитером Камчы] Кольбаевым. Кроме того, выявлено 50 сотрудников Таможенной службы. Всего 202 госслужащих будут уволены за связи с криминальными элементами и ОПГ, а также замешанных в коррупции», — объявил глава ГКНБ, отметив, что таким образом идет «чистка госорганов».

Ташиев обратился к сотрудникам ГКНБ, отметив, что их работа должна быть напрямую связана с борьбой против коррупции и ОПГ.



«Ни в одном айыл-окмоту, ни в одном районе не должно быть такого, чтобы член ОПГ был депутатом или занимал должность на государственной службе. Наша прямая обязанность выявлять таких лиц и привлекать к ответственности за их преступления», — сказал он.



Глава ГКНБ заявил, что «отныне в Кыргызстане не будет мафии Кольбаева и мафии Матраимова».



«Если Райым Матраимов будет жить в нашей стране, то он должен передвигаться на маленькой [машине] Matiz. Отныне ни его клан, ни его богатства, нажитые преступным путем, не должны становится препятствием перед развитием государства или влиять на внутреннюю ситуацию. Вы все знаете, что раньше многие, в том числе сотрудники ГКНБ, “продались” за их деньги и оказывали им услуги. Еще раз отмечу, что отныне в Кыргызстане не будет ни мафии Кольбаева, ни мафии Матраимова, ни других мафий. Наша страна должна жить в мире, стабильности и спокойствии. В нашей стране должны хорошо жить обычные граждане, которые зарабатывают своим трудом, а также госслужащие, которые приносят пользу государству. Мы должны создать условия для этого», — заключил Ташиев.



Ранее, 18 октября, в ГКНБ сообщили, что из Таможни уволены около 50 сотрудников, которые были связаны с убитым криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым и экс-таможенником Райымбеком Матраимовым, признавшимся в коррупции. По данным спецслужбы, они «имели близкую связь» с Кольбаевым и Матраимовым.

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ГКНБ начал активно задерживать членов ОПГ и тех, кто с ними связан после убийства Камчы Кольбаева, которого «ликвидировали» 4 октября во время операции по его задержанию, так как он оказал сопротивление.

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность замглавы Таможни. В таможенной структуре он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом в 2020 году рассказали журналисты «Клоопа», «Азаттык» и OCCRP в серии совместных расследований о действующих коррупционных схемах на таможне.

В начале 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы Таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в бюджет.

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