Представительства Европейского союза, посольств Франции, Германии, Великобритании и США в Кыргызстане сделали совместное заявление к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечается 2 ноября.

В заявлении посольств говорится, что журналисты играют важную роль в распространении информации, «проливают свет на животрепещущие проблемы и усиливают голоса, которые иначе могли бы остаться неуслышанными».

«Их приверженность истине и точности дает гражданам знания, необходимые для того, чтобы принимать обоснованные решения и призывать лидеров к ответственности. Свободные и независимые средства массовой информации поддерживают целостность демократии, верховенства закона и добросовестного управления», — говорится в заявлении диппредставительтсв.

Они также отметили, что «независимые СМИ и активное гражданское общество Кыргызской Республики являются не только частью ее достойного гордости наследия, но и необходимым компонентом процветающего будущего страны».

Представительства страны Европы и США рассчитывают на сотрудничество с правительством Кыргызстана в защите гражданского общества и создания безопасной и благоприятной среды для журналистов, чтобы они могли продолжать свою важную работу.

Заявление представительств опубликовано на фоне продолжающегося давления на независимые СМИ и гражданское общество, а также на фоне рассмотрения Жогорку Кенешем законопроекта об «иноагентах», который ограничит НКО. Этот проект закона депутаты уже приняли в первом чтении.

Еще один пример давления на свободу слова это иски и блокировки сайтов СМИ по закону «о фейках». Такой блокировке и подвергся «Клооп». Поводом для блокировки сайта издания стал материал про заявление политика Равшана Джеенбекова о «пытках». В спецслужбе посчитали, что материал «не соответствует действительности и порочит репутацию ГКНБ».

Ограничения также коснулись и гражданского общества. Так в Бишкеке уже более года запрещено митинговать по решению Первомайского районного суда.