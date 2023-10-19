Комиссия Минкультуры во главе с замминистром Чынгызом Эсенгул уулу оставила без удовлетворения административную жалобу «Клоопа» на решение ведомства о блокировке сайта издания. Такое решение Комиссия приняла на заседании 19 октября.



Решение с аргументацией «Клооп» получит в течение двух рабочих дней.

Решение о блокировке сайта «Клоопа» вступило в силу 12 сентября. Поводом для блокировки сайта «Клоопа» стал материал с заголовком «Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1». На него с жалобой в Минкультуры обратился ГКНБ. В спецслужбе посчитали, что материал «не соответствует действительности и порочит репутацию ГКНБ».

При этом в новости о Джеенбекове была указана позиция Службы исполнения наказаний с отрицанием его заявления о пытках. А пресс-центр самого ГКНБ распространил официальное опровержение слов политика лишь 9 сентября – то есть через два дня после жалобы на «Клооп». И спустя более недели после публикации самого заявления политика, которое распространили несколько СМИ Кыргызстана.

Опровержение ГКНБ «Клооп» публиковал на кыргызском и русском языках.

Также «Клоопу» сейчас угрожает закрытие юридического лица. 28 августа стало известно, что прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В качестве причины иска названо «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом». 23 октября продолжаться предварительные слушания по этому иску.

При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

Однако, как считают юристы «Института медиа полиси» и медиасообщество Кыргызстана, иск столичной прокуратуры «несостоятелен». Они, как и ряд международных организация выступили с заявлением к властям республики «прекратить преследование “Клоопа”» и отозвать иск.

Как читать «Клооп», если вы в Кыргызстане?

Для этого есть несколько простых способов. У нашего сайта есть неблокируемое зеркало, которое позволит вам без труда зайти на него (функционал сайта в нем пока немного ограничен, но последние материалы почитать можно).

Читать и смотреть наши материалы без препятствий можно и в социальных сетях «Клоопа».

Если вы знаете кыргызский, то все еще проще – версия сайта на кыргызском языке не заблокирована и продолжает работать.

Кроме того, есть пара простых способов обходить блокировки и читать любые заблокированные сайты, основанные на технологиях VPN (Virtual Private Network). Если коротко, это виртуальные частные сети, которые дают возможность пользоваться интернетом, оставаясь незамеченным и не отслеживаемым кем-либо.

Для смартфонов и планшетов:

Windscribe – лучший бесплатный VPN-сервис 2023 года по версии Top10VPN. Вам достаточно скачать приложение, зарегистрировать учетную запись и нажать на кнопку включения. После этого заблокированные сайты будут открываться. Бесплатный траффик ограничен, поэтому сериалы через VPN смотреть не стоит.

Для компьютеров:

Тут все еще проще. Вы можете установить браузер с уже встроенным VPN. Это Mullvad Browser от создателей одноименного VPN-сервиса. Просто открывайте необходимые сайты через него – и все будет работать!

Он доступен как для Windows так и для MacOS. Если ваш браузер – это Firefox, то на него просто можно установить расширение Mullvad.

Если у вас есть возможность пользоваться платными VPN-сервисами, то лучше так и делать. Они быстрее, надежнее и безопаснее бесплатных решений.

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Иллюстрация на главной: Татьяна Зеленская.