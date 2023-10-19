Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал задержание 70-летней пенсионерки Салии Таштановой в Джалал-Абаде, которой предъявили обвинение по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти».

«Вот говорят, что задержали 70-летнюю бабушку, ну если человек нарушит закон, то будь ему 70, 90 или 18, 20 лет ответит за это. Перед законом все равны, если вводит общественность в заблуждение и распространяет ложную информацию, и не один или два раза, а постоянно распространяет ложную информацию и вводит общественность в заблуждение. […] Пусть он будет пенсионером или студентом, кто нарушит закон, то ответит. Только тогда будет порядок», — заявил Ташиев 19 октября на открытии нового здания ГКНБ в Кара-Балте.

О задержании 70-летней пенсионерки Салии Таштановой стало известно 14 октября. По данным СМИ, ее задержали 6 октября, заключили под стражу и предъявили обвинение по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти».



По словам адвоката женщины Токтосуна Жоробекова, Таштанову задержали после ее обращения в адрес президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Там она заявила, что «в стране выросли цены и нет справедливости». Как заявил адвокат, после этого на нее возбудили уголовное дело за якобы «дискредитацию президента и главы ГКНБ и за то, что она «призывала народ».

Известно, что в ноябре 2022 года Салия Таштанова выступала на курултае против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистана: она потребовала от Камчыбека Ташиева и Садыра Жапарова уйти в отставку, если они не могут решить приграничные вопросы.

Позже стало известно, что Таштанову отпустили под домашний арест.