Джалал-Абадский городской суд 17 октября изменил меру пресечения 70-летней жительнице города Таш-Көмүр Салие Таштановой и отпустил ее под домашний арест до 4 декабря. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.

Как пишет «Азаттык» со ссылкой на ее прошлого адвоката Жеңишбека Бектаналы уулу, изменить меру пресечения пенсионерке ходатайствовал следователь.

О задержании Салии Таштановой стало известно 14 октября. По данным СМИ, ее задержали задержали 6 октября и заключили под стражу. Ей предъявлено обвинение по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти».



По словам адвоката женщины Токтосуна Жоробекова, Таштанову задержали после ее обращения в адрес президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Там она заявила, что «в стране выросли цены и нет справедливости». Как заявил адвокат, после этого на нее возбудили уголовное дело за якобы «дискредитацию президента и главы ГКНБ” и за то, что она “призывала народ”».

Известно, что в ноябре 2022 года Салия Таштанова выступала на курултае против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистана: она потребовала от Камчыбека Ташиева и Садыра Жапарова уйти в отставку, если они не могут решить приграничные вопросы.

Также 6 октября по аналогичной статье 44-летнюю жительницу Кочкор-Аты Чыныгүл Шеркулову, которая является членом оппозиционной партии «Бүтүн Кыргызстан». Ее заключили под стражу до 4 ноября, об изменение меры пресечение не сообщается.



В ГКНБ с 6 октября по сей день официально не комментировали эти задержания.