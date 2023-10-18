В Госкомитете нацбезопасности сообщили, что из Таможни уволены около 50 сотрудников, которые были связаны с убитым криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым и экс-таможенником Райымбеком Матраимовым, признавшимся в коррупции.

«Установлено, что в ходе проведенных соответствующих мероприятий около 50 сотрудников Таможни имели близкую связь с криминальным авторитетом К.Асанбеком и экс-зампредседателем Таможни Р.Матраимовым. В связи с чем, вышеуказанные сотрудники освобождены от занимаемых должностей», — сообщили в ведомстве.

В Госкомитете отметили, что эти сотрудники нарушили внутри ведомственные приказы.

ГКНБ начал активно задерживать членов ОПГ и тех, кто с ними связан после убийства Камчы Кольбаева, которого «ликвидировали» 4 октября во время операции по его задержанию, так как он оказал сопротивление.

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность замглавы Таможни. В таможенной структуре он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом в 2020 году рассказали журналисты «Клоопа», «Азаттык» и OCCRP в серии совместных расследований о действующих коррупционных схемах на таможне.

В начале 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы Таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в бюджет.