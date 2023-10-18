Оригинал материала опубликован на сайте аналитического издания CABAR.asia.

Бескомпромиссная борьба с ОПГ в Кыргызстане, анонсированная главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, приобретает все большие масштабы. Вслед за убийством при попытке сопротивления при задержании самого известного лидера криминальной среды Кыргызстана Камчыбека Кольбаева, другие кримавторитеты один за другим публично заявляют об отречении от прежних воровских понятий и обещают впредь подчиняться закону.

Кроме того, ГКНБ опубликовал предварительные данные об обнаружении активов Кольбаева на сумму в 1 млрд долларов, а после очередного предупреждения теперь уже представителей бизнеса всю неделю происходили задержания предпринимателей, так или иначе имеющих связи с криминалитетом.

Но на самом ли деле целью очередной громкой кампании в стране является полное уничтожение преступности, как об этом заявляют власти, или происходит лишь передел влияния? О глубоком сращивании криминала с самой властью в Кыргызстане говорит в том числе и объявленная ранее кампании в стране по борьбе с коррупцией.

Ликвидация кримавторитета

Ни звуки выстрелов днём 4 октября в центре Бишкека, ни последовавшая за этим официальная информация о проведении спецоперации ГКНБ по задержанию лидера преступного мира Кыргызстана Камчы Кольбаева особого общественного интереса сначала не привлекла. За последние три года Кольбаева, известного в криминальных кругах как Коля Кыргыз, задерживали трижды, но каждый раз он благополучно выходил на свободу.

В апреле 2023 года его адвокат сообщил, что в отношении его подзащитного никаких уголовных дел нет. Последнее обвинение в организации транснациональной ОПГ на территории Казахстана было снято с Кольбаева за истечением срока давности.

На фоне этого распространенная 4 октября официальная информация ГКНБ многим показалась невероятной – при задержании Кольбаев оказал вооруженное сопротивление, после чего ​бойцы спецназа застрелили его на месте. В подтверждение достоверности почти сразу же в Сети появились фотографии убитого кримавторитета.

О влиянии единственного в Кыргызстане так называемого «вора в законе», получившего этот статус еще в 2008 году в Москве, можно судить по количеству пришедших проститься с ним на похоронах в его родном городе Чолпон-Ате. Их число, по разным данным, составляло до пяти тысяч человек.

Стремительное развитие событий в привычном к потрясениям кыргызстанском обществе вызвало серьёзные опасения, ведь к присутствию и влиянию криминального авторитета на разные сферы жизни, от политики до бизнеса, население уже привыкло и даже смирилось. Казалось, либо власть бессильна что-либо сделать с более организованной в её жесткой иерархии преступностью в стране и её лидерами, либо имеет свой интерес и существование параллельного мира ей скорее выгодно, чем неудобно. Одним из ярких подтверждений этому стал скандал в Кочкорском районе Нарынской области в 2022 году, когда членов ОПГ Кольбаева, вымогавших деньги у предпринимателей, покрывали сами сотрудники местного УВД.

После убийства Кольбаева в Бишкеке милиция перешла на усиленный режим несения службы, опасаясь дестабилизации криминогенной обстановки. Однако пока в обществе с напряжением ждали дальнейших событий и строили предположения о преемнике Кольбаева, известные в стране кримавторитеты один за другим, записывали видеообращения с отказом от своего криминального прошлого и обещаниями впредь уважать закон. По словам бывшего начальника колонии строго режима ОП 36/19 Токтогула Какчекеева, шаг, на который пошли лидеры преступного мира после убийства самого известного из них показал, что сейчас перед ними стоит реальная угроза физического уничтожения.

«Перед угрозой реальной смерти весь их гонор улетучивается мгновенно, – говорит Какчекеев. – Я сам проводил такие операции по задержанию, когда любой объект, представляющий угрозу, берется на прицел и если стреляют, то уже на поражение. А сейчас идет как раз такая задача – общая фильтрация преступного сообщества в республиканском масштабе, и вся эта информация доходит до них, особенно после отстрела Кольбаева. Всем хочется жить».

Однако покупаться на такие обещания не стоит, отмечает Какчекеев. По его словам, это «профанация, сделанная для того, чтобы выжить и сохранить силы».

Активы в 1 млрд долларов – только начало

На фоне раскаивающихся преступников ГКНБ опубликовало предварительные данные об изъятом имуществе бывшего кримавторитета. Их оценивают в 1 млрд долларов США.

В ведомстве добавляют, что «это только начало поиска преступных активов Кольбаева». По заявлениям, поиски продолжат в России, Казахстане, Грузии, Турции, Дубае и Японии, где у кримавторитета был бизнес. Сообщается, что часть выявленного имущества была незаконно выведена из государственной собственности и отобрана у добросовестных предпринимателей. В ГКНБ просят пострадавших обращаться в ведомство для возврата их собственности.​

«Особого внимания заслуживают финансовые интересы Камчы Асанбека (Камчы Кольбаева) в криминальной деятельности, которые позволили помимо установления четкой иерархии в преступной организации, параллельно создавать множество подконтрольных ему успешных бизнес-структур, скрываемых за фасадом законного бизнеса. Криминальный статус Камчы Асанбека и неограниченные финансовые ресурсы в разное время позволили ему влиять на политические процессы в стране, что создавало серьезные угрозы национальной безопасности и недопустимо в современном правовом государстве», – сообщают в ГКНБ.

Также в ведомстве заявляют, что отдельные высокопоставленные чиновники и политики, «опасаясь преступных возможностей группировки», оказывались под влиянием Кольбаева, а некоторые сами искали дружбу и поддержку криминального авторитета.

По мнению профессора Университета национальной безопасности в Вашингтоне Эрики Марат, последние события – показатель перераспределения сфер влияния и ресурсов в Кыргызстане среди высокопоставленных чиновников и политиков самого высокого ранга.​

«Видимо Камчы стал неудобен кому-то внутри правительства и людям во главе, – говорит Марат. – Может он стал невыгоден и неудобен для служб безопасности и потому его устранили. До этого мы видели растущее влияние Кольбаева в Иссык-Кульской области, на севере Кыргызстана. И все сложнее было скрывать его связи с одной стороны с оргпреступным миром, с другой – с представителями политической элиты в стране. И будучи чрезмерно влиятельным он стал неудобным», — говорит Эрика Марат.

Политолог Медет Тюлегенов считает происходящее динамическим развитием связки государственных структур и криминального мира и переделом активов, а не тотальным уничтожением преступности.

«Когда дело касается взаимоотношений понятно, что многое строится на материальных мотивах, – говорит политолог. – Кто чем владеет, с кем и т.д. Очевидно, идет так называемая кустуризация крупных для Кыргызстана объектов- кого-то арестовывают и эта череда не заканчивается. Здесь ситуация облегчается убийством главного авторитета. Полагаю там система централизованная и, когда главный убит, с другими договориться уже легче».

Массовое отречение от своих принципов представителей оргпреступности Тюлегенов считает также отражением происходящего передела, а также работой властей на публику.

«Поскольку у нас режим популистский и всегда нужно демонстрировать, что что-то делается для народа, всегда держать новостную повестку горячей, – говорит Тюлегенов. – Думаю за счет этого режим и держится, потому что месяц не пройдет люди не успеют вздохнуть после очередной новости, как еще что-то происходит – то на границе, то с бизнесменами что-то, то с криминальным миром. Думаю, эту динамику они пытаются держать, понимая, что это как езда на велосипеде, никогда нельзя останавливаться, надо крутить педали».

Практически сразу после новости об убийстве Кольбаева появилась информация о том, что в ГКНБ на допрос был вызван бывший зампредседателя ГТС Райымбек Матраимов, известный в Кыргызстане как Райым-миллион – герой нашумевшего журналистского расследования о хищениях в особо крупных размерах на таможне. Однако официального подтверждения информация о вызове в ГКНБ не получила.

«Вызывали, чтобы напомнить, что мы все помним и знаем, что президент обещал – легкой жизни не будет ни коррупционерам, ни криминалу, – продолжает Тюлегенов. – Вот и пытаются. Обещание сделано, ожидания есть и теперь нужно подкидывать время от времени общественности что-то, что выглядит как попытка выполнения своих обещаний. Чтобы показать: смотрите, мы эффективно действуем, у нас есть политическая воля», — сказал Тюлегенов.

Однако для того, чтобы сделать шаг, на который до этого не решился ни один предшественник нынешней власти, она должна обладать достаточным запасом силы, считают политологи.