В городе Таш-Көмүр Джалал-Абадской области сотрудники ГКНБ задержали 70-летнюю пенсионерку Салию Таштанову за пост в соцсетях. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на ее адвоката Токтосуна Жоробекова.

По его словам, Таштанову задержали 6 октября. Ей предъявили обвинение по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти».

«После ареста [депутата] Адахана Мадумарова она сделала обращение в адрес президента и [главы ГКНБ] Камчыбека Ташиева. Она заявила, что в стране выросли цены и нет справедливости. После этого на нее возбудили уголовное дело за якобы “дискредитацию президента и главы ГКНБ” и за то, что она “призывала народ”», — рассказал адвокат.

Решением Джалал-Абадского областного суда ее заключили под стражу до 4 ноября.

Известно, что в ноябре 2022 года Салия Таштанова выступала на курултае против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистана: она потребовала от Камчыбека Ташиева и Садыра Жапарова уйти в отставку, если они не могут решить приграничные вопросы.

Также стало известно о задержании 44-летней жительницы Кочкор-Аты Чыныгүл Шеркуловой, которая является членом оппозиционной партии «Бүтүн Кыргызстан». Ее задержали 6 октября и заключили под стражу до 4 ноября.

Шеркуловой также предъявили обвинение по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти». По данным «Азаттыка», ее обвиняют в распространении ложной информации в соцсетях.

«Она является лишь координатором партии “Бүтүн Кыргызстан” по Джалал-Абадской области. Всегда поддерживала Мадумарова. Ее арестовали под предлогом, что “она заговорила по поводу округа Алтын-Мазар” и призывала людей. Я прочитал то, что написали следователи. Там нет ничего такого. Они просто ее обвинили и задержали», — заявил Жоробеков.

В ГКНБ с 6 октября по сей день официально не комментировали эти задержания.

4 октября в Госкомитете назвали «не соответствующей действительности» информацию о передаче Таджикистану мавзолея Кушлук хана («Алтын мазар») в Чон-Алае. В спецслужбе тогда заявили, что в соцсетях и в СМИ «заинтересованными силами ведётся целенаправленная работа по дискредитации работы госорганов».

Ранее были задержаны несколько членов партии «Бүтүн Кыргызстан». Так, сейчас под стражей в СИЗО-1 Бишкека находится Замирбек Шамшидин уулу. Ему предъявлено обвинение по статье «Массовые беспорядки».

Также суд приговорил к одному году лишения свободы Мирлана Ураимова, признав виновным по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти».

Под стражей находится и сам лидер партии «Бүтүн Кыргызстан» Адахан Мадумаров. Ему предъявлено обвинение по статье «Государственная измена» по делу, связанному с протоколом об участке Төрт-Көчө на кыргызско-таджикской границе, который Мадумаров подписал в 2009 году в бытность секретарем Совбеза. Уголовное дело уже передано в суд.