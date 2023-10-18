Чуйский областной суд 17 октября отпустил под пробационной надзор сроком на один год Сухраба Жумакулова, который летом 2022 года застрелил человека, защищая свою сестру. Об этом сообщил его адвокат Кайсын Абакиров.



Тем самым областной суд отменил решение Чуйского райсуда, который в июне приговорил Жумакулова к трем годам колонии, признав виновным по статье «Убийство в состоянии аффекта».

Отмечается, что Чуйский областной суд принял свое решение с учетом соглашения с потерпевшей стороной. Жумакулова освободили в зале суда.

Сестра мужчины на своей странице в Instagram поделилась видео встречи с братом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АСЕЛЬ ЖУМАКУЛОВА (@asel_zhumakulova)

Убийство за домогательство сестры

1 июля 2022 года в ГУВД Чуйской области сообщили о задержании Сухраба Жумакулова по подозрению в убийстве, после того, как он выстрелил в водителя попутки.

Милиция установила, что в этот день на одной из остановок в Токмоке сестра Жумакулова села в попутную машину. Однако водитель стал приставать к ней, но она смогла вырваться и пересесть в другой автомобиль. Но мужчина продолжал преследовать ее – поехал за машиной, в котором она находилась. Догнав, он начал избивать ее и пытался вытащить девушку из машины, дергая за волосы. В этот момент на место прибыл Жумакулов и выстрелил в водителя из газо-травматического пистолета. Получивший ранение 47-летний мужчина скончался на месте, до приезда скорой помощи.