Вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов прокомментировал предложение муниципалитета повысить тарифы на проезд в общественном транспорте столицы. Ранее мэрия разработала проект постановления, согласно которому оплату за проезд в маршрутках, автобусах и троллейбусах предлагается повысить до 20 сомов.



Сазыкулов заявил, что если оставить нынешние убыточные тарифы, то «через несколько лет Бишкек снова останется со старыми и нерабочими автобусами».

По его словам, стоимость проезда по сей день остается нерентабельной для муниципальных предприятий и субсидируется из городского бюджета.



«Мы решили перейти к тому, что нужно хотя бы эти тарифы приравнять к себестоимости. На сегодня тариф составляет 11 сомов, а себестоимость — 20. Речи о том, чтобы заработать на наших гражданах, нет. Мы хотим заложить в цену проезда некую рентабельность, чтобы автопарк ежегодно обновлялся на 5-10%», — цитирует вице-мэра госинформагентство «Кабар».

Также Сазыкулов сообщил, что рассматривается введение отдельного тарифа при оплате проезда наличными.

«Наличная система в большей степени будет для тех, кто разово или редко пользуется общественным транспортом. Предлагаем установить стоимость в 25 сомов. По безналичной системе — 20 сомов», — сказал он.

В последний раз городские власти меняли тарифы на проезд в общественном транспорте в сентябре 2021 года. Сейчас проезд в автобусах и троллейбусах стоит 11 сомов, а в маршрутках — 15 сомов.



С 20 августа в муниципальных автобусах и троллейбусах Бишкека перешли на полную безналичную оплату. Пассажиры могут оплатить проезд транспортной картой «Тулпар» или банковскими картами VISA и «Элкарт», а также через различные приложения, отсканировав QR-код транспортного средства.

В мае президент Садыр Жапаров во время своего визита в Китай посетил завод Zhongtong bus Holding Co. По итогу стало известно, что Кыргызстан закупит 1000 автобусов у этой компании. Первые автобусы начали прибывать в Бишкек в августе. По данным мэрии, все 1000 автобусов прибудут в Бишкек до второго квартала 2024 года.