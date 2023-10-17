Генпрокурор и по совместительству президент Международной ассоциации көк-бөрү Курманкул Зулушев сообщил, что готов проект ипподрома на 20 тысяч человек. Об этом он рассказал на заседании Федерации по көк-бөрү.

По данным издания «Sputnik Кыргызстан», ипподром планируют построить в районе аэропорта «Манас».

«На прошлой неделе президент Садыр Жапаров дал мне указание. Соответствующие сотрудники подготовили чертёж проекта нового ипподрома. Вместимость составит 20 тысяч мест. Планируется выделение участка в 210 гектаров рядом с постом ГАИ. Этот вопрос на следующей неделе будут рассматривать в Кабмине», — цитирует Зулушева «Азаттык».

В марте сообщалось, что ипподром «Ак-Кула» в Бишкеке могут снести, а на его месте построить многоквартирные дома. Рассмотреть такую возможность поручил президент Садыр Жапаров.

Также на заседании Федерации по көк-бөр Зулушев предупредил, что, если во время игр повторятся беспорядки как в Оше, то крупные состязания на государственном уровне больше проводиться не будут.



Беспорядки на финале по көк-бөрү

31 августа в Оше финал Кубка президента по көк-бөрү, посвященный Дню независимости, закончился беспорядками. В финале команда из Таласа «Ынтымак» обыграла команду из Оша «Достук» со счетом 2:1.

После турнира некоторые болельщики, недовольные итогами игры и судейством, выбежали на стадион и начали кидать камни в судью. В результате беспорядков в общей сложности пострадали шесть человек, а один милиционер был доставлен в больницу.

Затем милиция допросила 65 человек по факту беспорядков. В отношении 9 из них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», а в отношении остальных 56 человек составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях, после чего они были отпущены.