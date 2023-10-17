Если в Кыргызстане примут так называемый законопроект об «иноагентах», то это может привести к негативным последствиям в экономике республики. Об этом на 17 октября на парламентских слушаниях по этому проекту закона заявил исполнительный директор Международного делового совета (МДС) Аскар Сыдыков.



«Кыргызстан может потерять позиции в международных рейтингах. Наше главное достижение – свобода слова, демократия, об этом мы говорим на всех международных площадках, мы говорим об этом инвесторам. И как бы мы себя ни хвалили, эти международные рейтинги, как объективная оценка, будут показывать реальность. Инвесторы придают значение этим международным показателям», — цитирует «Азаттык» Сыдыкова.

Глава МДС напомнил, что Европарламент в июле принял резолюцию по Кыргызстану, осуждающую подавление СМИ и свободы слова в Кыргызстане, в котором упоминался и законопроект об «иноагентах». Сыдыков отметил, что Европарламент рекомендовал пересмотреть решение о даче Кыргызстану статуса ВСП+. Этот статус республика получила в 2016 году. ВСП+ предоставляет стране полное снятие таможенных пошлин по 6200 товарным позициям ЕС.



«Этот статус дан только 9 странам мира, в том числе Кыргызстану. Мы можем беспошлинно экспортировать более 6 тысяч наименований товаров. Мы можем лишиться этого статуса, и это негативно повлияет на нашу экономику. Мы должны сохранить этот статус во что бы то ни стало. А главный критерий этого статуса – это демократия и защита прав человека», — заявил Сыдыков.

Законопроект, который предлагает внести изменения в закон об НКО и Уголовный кодекс поступил в Жогорку Кенеш в середине мая. Этим документом группа из более 30 депутатов предложила ввести в Кыргызстане аналог российского определения «иноагент» — «иностранный представитель» и нормы, ужесточающие ответственность за то или иное нарушение со стороны НПО/НКО и их сотрудников.

Согласно документу, некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие политическую деятельность, признаются «иностранными представителями». Такие НКО должны будут предоставлять дополнительные отчеты и могут подвергаться внеплановым проверкам.

Законопроект также предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». По ней предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы до пяти лет. А за активное участие в деятельности такой организации или ее пропаганду предлагают наказывать лишением свободы на 10 лет.

Главная инициаторка законопроекта — депутатка Надира Нарматова — заявляет, что инициатива не несет в себе никакой угрозы свободе слова и демократии, а также не ограничивает деятельность некоммерческих организаций. По ее словам, нынешний закон об НКО не справляется и нужно усилить надзор за неправительственными организациями якобы «ради интересов, безопасности и целостности государства».

В России действие аналогичного закона привело к закрытию многих правозащитных организаций и независимых СМИ. Такого же итога опасаются и эксперты в Кыргызстане, если поправки примут.

На фоне критики документа часть депутатов уже вышли из числа инициаторов законопроекта. Однако основная инициаторка законопроекта Надира Нарматова заявила, что, несмотря на критику, она не будет отзывать документ.

Между тем два профильных комитета Жогорку Кенеша уже одобрили законопроект в первом чтении.

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