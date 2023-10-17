В ГКНБ прокомментировали информацию о том, что владелец вебкам-студий Даниэль Ажиев перевел в госбюджет 44 млн сомов в качестве «спонсорского взноса». Ранее такая информация появилась на сайте Svodka AKIpress. По данным источников издания, деньги якобы перевели 28 июля.



В спецслужбе сообщили, что со стороны ГКНБ велась активная работа по поиску активов Ажиева, которые он нажил в результате преступной деятельности. Как заявили в Госкомитете, Ажиев «настойчиво предлагал следствию передать денежные средства в размере $500 тысяч (более 44 млн сомов) в качестве откупа за изменение ему меры пресечения».

«В результате чего у супруги Ажиева были изъяты $500 тысяч, на которые в рамках следствия наложен арест в установленном законом порядке. Таким образом, информация о добровольном внесении Ажиевым в бюджет КР денежных средств не соответствует действительности, а его доводы не состоятельны и направлены лишь на введение общественности в заблуждение», — отметили в ведомстве.



В ГКНБ сообщили, что расследование уголовного дела в отношении Ажиева продолжается. По данным следствия, Ажиев руководил группой лиц, в число которых входило более 300 операторов «вебкам моделей» из числа граждан стран ближнего зарубежья. По предварительным данным, Ажиев «получал от преступной деятельности более $300 тысяч ежемесячно».

«По делу к уголовной ответственности были привлечены восемь активных членов группировки, из которых шестеро, в том числе и сам Ажиев задержаны, а двое объявлены в розыск. […] Более того следствием наложен арест на движимое и недвижимое имущество Ажиева, в число которых, входят дорогостоящие автомашины и квартиры», — рассказали в спецслужбе.

В Госкомитете добавили, что уголовное дело в отношении Ажиева находится на завершающем этапе, а после утверждения обвинительного акта будет направлено в суд.



Сейчас Даниэль Ажиев находится в СИЗО ГКНБ. Его задержали 5 июня при попытке вылета в ОАЭ из Узбекистана. В ГКНБ тогда заявили, что «пресекли работу транснациональной устойчивой преступной группировки под руководством Ажиева, которая занималась координацией работы крупной сети вебкам-студий».

До этого Госкомитет провел обыски в трех вебкам-студиях, которые по данным спецслужбы, принадлежали Ажиеву. В них было 30 операторов и 80 компьютеров. По версии следствия, операторы студий работали в три смены, общая численность работников по предварительным данным, достигала примерно 300 человек в возрасте от 18 до 25 лет.



В ГКНБ отмечали, что «члены группы организовали привлечение на работу в этой сфере девушек, на территории иностранных государств, которые и оказывали услуги интимного характера на платформах, созданных Ажиевым, получая при этом колоссальную прибыль».

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