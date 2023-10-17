Госкомитет нацбезопасности сообщил о том, что в Кыргызстан доставили сына экс-главы Минприроды Динары Кутмановой — Кемелбека. Его задержали в Турции по подозрению в причастности в коррупции.

По данным ГКНБ, сын Кутмановой скрывался в Стамбуле.

«В ходе следствия были получены прямые показания о непосредственном вмешательстве в работу Минприроды и “Фонда развития природы” Кемелбека Кутманова и получения им “откатов” в размере 10% от суммы финансирования проектов», — сообщили в Госкомитете.

По версии следствия, сын экс-чиновницы получил «откаты» от пяти субъектов предпринимательства на сумму свыше 17 млн сомов, а также 7 млн 560 тысяч сомов по проекту ОФ «Жашыл Мурас», который «был лишь поводом для вывода денежных средств».

В Госкомитет добавили, что сын Кутмановой курировал работу «Фонда развития природы» при распределении денег, поступающих от ЗАО «Кумтор Голд Компани» и «лично лоббировал назначение своих друзей на высокие должности в Минприроде».

«Установлено, что Кемель Кутманов в целях уклонения от уголовной ответственности 29 мая 2023 года выехал в Казахстан, далее 13 июня 2023 года вылетел в Москву, после чего с 19 июня 2023 года пребывал в городе Стамбул, Турции», — добавили в спецслужбе.

Задержанного водворили в СИЗО ГКНБ.

Про Кемелбека Кутманова известно, что был одним из истцов, которые в мае 2021 года обратились в суд требуя признать незаконным складирование отходов «Кумтор Голд Компани» на ледниках Давыдова и Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор.

Этот иск был одной из причин последующей национализации «Кумтора».

Задержание Кутмановой

Экс-главу Минприроды Динару Кутманову задержали в июле 2023 года. В ГКНБ чиновницу назвали «ключевым идейным вдохновителем и основным организатором коррупционных фактов» в Минприроды.

По версии следствия, Кутманова, «обладая всей полнотой полномочий, предоставленных ей в рамках занимаемой должности министра природных ресурсов, несмотря на оказанное ей доверие высшими органами власти, в угоду своим личным амбициям и в корыстных интересах, организовала разветвленную коррупционную сеть по незаконному выводу выделенных государственных денег».

В спецслужбе отмечали, что в свою «противоправную коррупционную деятельность» Кутманова вовлекла своих подчиненных и родственников: сына, его друга, сестру и домработника. По данным ГКНБ, по делу о коррупции в Минприроды всего задержаны девять человек.

Первомайский райсуд Бишкека избрал меру пресечения для Кутмановой в виде заключению под стражу. Согласно последнему решению суда, чиновницу будут содержать в СИЗО ГКНБ до 9 декабря 2023 года.