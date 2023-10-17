Верховный суд и Генпрокуратура выступили против внесения поправок в Уголовной кодекс КР по законопроекту об «иноагентах». Об этом их представители сообщили на парламентских общественных слушаниях по этому проекту закона.



Завотделом по работе с законодательством Маргарита Сапиянова отметила, что Верховный суд предлагает исключить норму о введении уголовной ответственности в отношении представителей НКО. Она уточнила, что речь идет о статье 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Законопроектом предлагается ввести эту статью в УК КР, по которой предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы до пяти лет. За активное участие в деятельности такой организации или ее пропаганду предлагается наказывать лишением свободы на 10 лет.

«Во вводимой статье документа не соблюден принцип юридической определенности. Это может привести к неоднозначным расшифровкам, злоупотреблениям в использовании и нарушению общих принципов уголовного законодательства, а также Конституции. Поэтому мы просим убрать эту норму и не видим смысла ее введения в Уголовный кодекс», — сказала Сапиянова, отметив, что Верховный суд не против концепции законопроекта.

Замгенпрокурора Умуткан Конкубаева в свою очередь отметила, что во введении новой статьи в УК нет необходимости, так как в действующем Уголовном кодексе в статье 245 «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций» уже предусмотрена ответственность представителей НКО.



Слова замгенпрокурора поддержала и представитель Института омбудсмена.

Полпред президента и Кабмина Алмасбек Абытов в свою очередь отметил, что в целом Кабмин поддерживает концепцию законопроекта, но выступает за внесение правок в проект закона, учитывая все замечания и предложения.

Законопроект об «иноагентах»

В середине мая в Жогорку Кенеш поступил законопроект, который предлагает внести изменения в закон об НКО и Уголовный кодекс. Группа из более 30 депутатов предложила ввести в Кыргызстане аналог российского определения «иноагент» — «иностранный представитель» и нормы, ужесточающие ответственность за то или иное нарушение со стороны НПО/НКО и их сотрудников.

В России аналогичный закон привел к закрытию многих правозащитных организаций и независимых СМИ. Такого же итога опасаются и эксперты в Кыргызстане, если поправки примут.

На фоне критики документа часть депутатов уже вышли из числа инициаторов законопроекта. Однако основная инициаторка законопроекта Надира Нарматова заявила, что, несмотря на критику, она не будет отзывать документ.

Между тем два профильных комитета Жогорку Кенеша уже одобрили законопроект в первом чтении.

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