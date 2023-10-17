По инициативе МИД Кыргызстана Кабмин республики 10 октября утвердил Положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории страны. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

В МИД рассказали, что документ предусматривает отмену visa run — практику, при которой иностранцы, которым не требуется виза для нахождения в стране, могли выехать за пределы Кыргызстана по истечении разрешенного срока пребывания и снова заехать на территорию республики для того, чтобы отсчет начался заново.

Отныне в отношении таких лиц будет введен в действие безвизовый режим по принципу «60/120», согласно которому при использовании безвизового режима сроком до 60 дней, повторный въезд будет возможен только через 60 дней с момента предыдущего выезда из страны. В отношении граждан, которые могут посещать Кыргызстан в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки будут исчисляться по принципу «90/180».

Министерство призвало граждан иностранных государств заранее планировать свое пребывание на территории страны и, в случае необходимости, оформлять разрешительные документы на пребывание в Кыргызской Республике.

«Новые изменения отражают стремление Кабмина республики к обеспечению более эффективного управления миграционными потоками и улучшению общей безопасности страны», — отметили в ведомстве.



Также в министерстве сообщили об увеличении стоимости выездной визы в прямой пропорциональной зависимости от сроков превышения иностранным гражданином периода пребывания.

В МИД напомнили, что оформить визу или иные разрешительные документы (ВНЖ, регистрация, статус «кайрылман» и др.) возможно без выезда за пределы республики.

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