Экспертка по карьерному образованию Айнура Чолпонкулова рассказала, что 16 октября милиция помешала ей и ее подопечным из молодежного сообщества волонтеров провести флешмоб в поддержку Асель Ногойбаевой, которая пострадала от истязаний бывшего мужа. Об этом Чолпонкулова сообщила на своей странице в Instagram.

По словам Чолпонкуловой, флешмоб планировалось провести в преддверии благотворительного мероприятия, организованного для пострадавшей.

«Обращение было ко всем, кто поддерживает Асель и против насилия. Флешмоб с призывом помочь Асель предполагалось снять на площади Ала-Тоо. В воскресенье утром неожиданно моей подопечной, тимлидерке “Caf Kelechek” позвонил сотрудник РУВД и предупредил о том, что запрещены массовые собрания (большие скопления людей)», — написала она.

Чолпонкулова отметила, что они планировали только съемку, но милиционер попросил перенести все в сквер им. Горького и, что там будут милиционеры для обеспечения безопасности. Однако в самом сквере милиция стала мешать Чолпонкуловой и другим собравшимся для съемки флешмоба.

«Как только начали подходить участники в сквере, сотрудники подошли к девушкам, затем ко мне и начали отвлекать, говорить, что нужно было уведомить мэрию, настаивать, чтобы мы ушли и провели в будний день. На мой вопрос: о чем уведомлять мэрию? Это же не митинг и мирное шествие. Это видео-флешмоб. Они продолжали ссылаться на постановление. Вообщем, они флешмоб- видеосъёмки уже приравнивают к митингам и шествиям», — написала Чолпонкулова.

Флешмоб в поддержку пострадавшей Чолпонкуловой не удалось снять и ей пришлось уйти.

«Что мы сегодня чувствовали? Злость и раздражение. Правоохранительные органы вместо того, чтобы помогать благому делу, всячески препятствуют», — добавила она.

В УВД Первомайского района Бишкека на момент публикации материала «Клоопу» не сообщили подробностей произошедшего.

Запрет на проведение митингов и мирных акций в центре Бишкеке действует с марта 2022 года. Последний раз Первомайский районный суд столицы продлил запрет на митинги до 31 декабря.

Митинговать временно нельзя в следующих местах:

площадь Ала-Тоо;

бульвар Эркиндик — от улицы Линейной до проспекта Чуй;

возле зданий администрации президента и Жогорку Кенеша;

в парке им. Панфилова;

в сквере им. Турсунбаевой;

у здания Верховного суда;

возле посольства России;

возле здания ГКНБ.

Запрет не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Другие митинги и акции должны проходить в сквере имени Максима Горького по улице Исанова.

Истязание женщины в Селекционном

О случае с истязанием 36-летней жительницы в селе Селекционном Чуйской области стало известно 20 сентября. Тогда пострадавшая поступила в Нацгоспиталь с резаными ранами лица и шеи. По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» и задержала 39-летнего мужчину.

По данным СМИ, ранее пострадавшая дважды обращалась в органы внутренних дел по факту семейного насилия и изнасилование. В ГУВД Чуйской области подтвердили эту информацию.

Постановлением Сокулукского райсуда Чуйской области 19 октября 2022 года в отношении мужчины уголовное дело по факту изнасилования было прекращено «в связи с поступившим встречным заявлением от потерпевшей об отказе поддержания обвинения и о примирении сторон».

Однако по словам двоюродной сестры женщины, пострадавшая не писала встречных заявлений в отношении нападавшего и не прощала его. По словам сестры пострадавшей, женщина «обивала пороги милиции», чтобы привлечь мужчину к ответственности.

На случай истязания обратили внимание и в парламенте. На заседании 21 сентября депутаты отметили, что подобные случаи — это результат равнодушного отношения к проблеме семейного насилия и потребовали принять меры в отношении подозреваемого».

В МВД в свою очередь отметили, что реакция сотрудников милиции 20 сентября «была своевременной, что предотвратило более тяжкие последствия». Кроме того, в министерстве сообщили, что глава МВД Улан Ниязбаев взял под личный контроль это дело.

27 сентября Чуйский областной суд приговорил подозреваемого к 8 годам лишения свободы по делу об изнасиловании.