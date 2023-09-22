Председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков 21 сентября провел оперативное совещание по делу жительницы села Селекционное под Бишкеком, которая пострадала от истязаний бывшего супруга. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что ранее пострадавшая дважды обращалась в органы внутренних дел по факту семейного насилия и изнасилования.

Как рассказали в Верховном суде, постановлением Сокулукского райсуда Чуйской области 19 октября 2022 года в отношении мужчины уголовное дело по факту изнасилования было прекращено «в связи с поступившим встречным заявлением от потерпевшей об отказе поддержания обвинения и о примирении сторон».

«По второму уголовному делу, связанному со вторым подобным преступлением, обвиняемый был приговорен к пяти годам лишения свободы. При этом суд учел, что у обвиняемого на попечении находится пожилая мать с инвалидностью по зрению, которая нуждается в уходе. Также у обвиняемого и потерпевшей есть двое детей от совместного брака. Суд приговорил А.Е. к трем годам пробации. Потерпевшая, не согласившись с решением, обратилась с апелляционной жалобой в Чуйский областной суд. Судебное разбирательство назначено на 27 сентября 2023 года. По результатам рассмотрения данного дела будет дана соответствующая оценка действиям судьи, применившего пробационный надзор», — рассказали в суде.

Однако, по словам двоюродной сестры пострадавшей, ее сестра не писала встречных заявлений в отношении нападавшего и не прощала его. Она рассказала, что пострадавшая «обивала пороги милиции», чтобы привлечь мужчину к ответственности, а милиция, судмедэкперт и побои «было рутинным делом». Избиения, по ее словам, были постоянными и систематическими.

Истязания в Селекционном

О случае с истязанием 36-летней жительницы в селе Селекционном Чуйской области стало известно 20 сентября. Тогда пострадавшая поступила в Нацгоспиталь с резаными ранами лица и шеи.

В СМИ сообщали, что женщине отрезал уши и нос бывший супруг. Врачи около восьми часов боролись за жизнь пострадавшей. По подозрению в истязании женщины задержали и водворили в ИВС 39-летнего мужчину. По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

На случай истязания обратили внимание и в парламенте. На заседании 21 сентября депутатка Гуля Кожокулова обратилась к министру внутренних дел Улану Ниязбекову с просьбой «спуститься со своего кресла, поднять этот вопрос на коллегии по семейному насилию и принять меры».

А нардеп Гулшаркан Култаева заявила, что подобные случаи — это результат равнодушного отношения к проблеме семейного насилия.

В МВД в свою очередь отметили, что реакция сотрудников милиции 20 сентября «была своевременной, что предотвратило более тяжкие последствия». Кроме того, в министерстве сообщили, что глава МВД Улан Ниязбаев взял под личный контроль это дело, чтобы «гарантировать объективное и всестороннее расследование уголовного дела».

Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

Фемицид возникает из идеи превосходства мужчины над женщиной — например, убежденности в наличии права собственности на нее. Зачастую фемицид возникает, когда мужчина заставляет женщину соответствовать стереотипным гендерным ролям — женщина должна выглядеть и вести себя так, как считает мужчина.

К основным критериям фемицида относят убийства, совершенные на почве идеи о второсортности женщин, ревности, культурных правил («женщина должна/не должна»), отказа от интимных отношений и брака, ала-качуу, во время попытки уйти из каких-либо отношений с мужчиной и других подобных причин.