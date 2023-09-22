Двоюродная сестра пострадавшей от истязаний бывшего мужа в селе Селекционное близ Бишкеке рассказала, что ее сестра не писала встречных заявлений в отношении нападавшего и не прощала его.

«Меня зовут Диана, я двоюродная сестра Асель. Я прочла в некоторых новостных порталах, что моя сестра отзывала свои заявления, что она писала встречные заявления, что она [бывшего мужа] прощала. Сразу скажу — это все не правда. Было все в точности наоборот», — заявила она.

По словам Дианы, ее сестра «обивала пороги милиции», чтобы привлечь мужчину к ответственности. А милиция, судмедэкперт и побои «было рутинным делом». Избиения, по ее словам, были постоянными и систематическими.

«[Бывший муж] выжидал ее в совсем неожиданных местах, он ее ловил, избивал. Мы вызвали милицию и снимали побои, [бывшего мужа] задерживали на три дня, а когда его выпускали через 15 минут он был у порога ее дома. Я могу часами рассказывать, сколько заявлений было написано, сколько раз мы снимали побои», — добавила она.

Сестра пострадавшей отметила, что сейчас для нее главное, чтобы пострадавшая пришла в себя, так как она находится в состоянии полукомы. Диана сообщила, что ее сестре нужно провести еще 4-5 операций, на которые нужны много средств.

За помощью в сборе средств она обратилась к неравнодушным гражданам. Перевести средства для помощи пострадавшей можно перевести по номеру Mbank: 0500202593.

Истязания в Селекционном

О случае с истязанием 36-летней жительницы в селе Селекционном Чуйской области стало известно 20 сентября. Тогда пострадавшая поступила в Нацгоспиталь с резаными ранами лица и шеи.

В СМИ сообщали, что женщине отрезал уши и нос бывший супруг. Врачи около восьми часов боролись за жизнь пострадавшей. По подозрению в истязании женщины задержали и водворили в ИВС 39-летнего мужчину. По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

В данным издании Kaktus.media сообщили, что ранее пострадавшая дважды обращалась в органы внутренних дел по факту семейного насилия и изнасилование. В ГУВД Чуйской области подтвердили эту информацию.

«В первый раз она написала заявление в сентябре 2022 года, сообщив, что бывший муж изнасиловал ее. В тот же день мужчина был задержан милицией Сокулукского района, которая возбудила уголовное дело по статье «Изнасилование». Но в суде разбирательство было прекращено из-за встречного заявления потерпевшей. В январе этого года она вновь заявила об изнасиловании экс-супругом, которого милиция вновь задержала и заключила под стражу. Возбужденное уголовное дело после расследования отправили в Сокулукский районный суд, который отпустил мужчину под пробационный надзор. Он, не согласившись с таким решением, подал апелляцию в Чуйский областной суд, где это дело сейчас рассматривается», — рассказал пресс-секретарь областной милиции Замир Сыдыков.

На случай истязания обратили внимание и в парламенте. На заседании 21 сентября депутатка Гуля Кожокулова обратилась к министру внутренних дел Улану Ниязбекову с просьбой «спуститься со своего кресла, поднять этот вопрос на коллегии по семейному насилию и принять меры».

А нардеп Гулшаркан Култаева заявила, что подобные случаи — это результат равнодушного отношения к проблеме семейного насилия.

В МВД в свою очередь отметили, что реакция сотрудников милиции 20 сентября «была своевременной, что предотвратило более тяжкие последствия». Кроме того, в министерстве сообщили, что глава МВД Улан Ниязбаев взял под личный контроль это дело, чтобы «гарантировать объективное и всестороннее расследование уголовного дела».



Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

Фемицид возникает из идеи превосходства мужчины над женщиной — например, убежденности в наличии права собственности на нее. Зачастую фемицид возникает, когда мужчина заставляет женщину соответствовать стереотипным гендерным ролям — женщина должна выглядеть и вести себя так, как считает мужчина.

К основным критериям фемицида относят убийства, совершенные на почве идеи о второсортности женщин, ревности, культурных правил («женщина должна/не должна»), отказа от интимных отношений и брака, ала-качуу, во время попытки уйти из каких-либо отношений с мужчиной и других подобных причин.