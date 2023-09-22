Депутатка Миргуль Темирбаева предложила ввести штрафы за сбор денег в школах. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение 21 сентября на сайте Жогорку Кенеша.

Темирбаева предлагает ввести поправки в Кодекс о правонарушениях и установить штрафы за незаконный сбор денег для физлиц в размере 7500 сомов. Если же деньги собирались путем создания общественных фондов при школах, то предлагается штрафовать физлиц на 10 тысяч сомов, а юрлиц — на 28 тысяч.

Депутатка отметила, что законопроект нацелен на обеспечение права детей на бесплатное школьное образование и исключение незаконного сбора денежных средств в школах.



26 мая президент Садыр Жапаров своим указом запретил сбор денег в школах и создание общественных фондов при школах. Ранее в школах Кыргызстана были общественные фонды, куда родители сдавали деньги для ремонта классов, охрану школы и приобретение других необходимых предметов.



Однако, как отмечалось в указе главы государства, сборы в школах носили принудительный характер и они ложились на родителей школьников «тяжелым бременем, в первую очередь — многодетных и малоимущих семей».



Согласно указу, отныне все необходимые средства должны выделяться из государственного бюджета.