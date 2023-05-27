Президент Садыр Жапаров 26 мая подписал указ «О мерах по обеспечению государственных гарантий реализации права детей на получение бесплатного школьного образования». Согласно нему в школах страны введен запрет на незаконные сборы денег и создание общественных фондов при них.



В сообщении пресс-службы главы государства говорится, что несмотря на усилия властей в школах продолжаются поборы на «нужды школы»: ремонт классов, охрану и приобретение других необходимых предметов.

«При этом сборы денежных средств в школах носят принудительный характер путем воздействия, в том числе морально-психологического давления, на родителей учащихся (лиц, их заменяющих), и осуществляются через учителей, родительские комитеты, общественные фонды и другие некоммерческие организации при школах. В свою очередь родители опасаются подавать жалобу из-за того, что в школе на их ребенка может обрушиться негатив со стороны учителей, других родителей или администрации школы», — отмечаются в сообщении.

Между тем эти взносы ложатся на родителей школьников «тяжелым бременем на семейный бюджет, в первую очередь — многодетных и малоимущих семей».



Согласно указу президента, теперь все необходимые деньги должны выделяться из государственного бюджета. Кроме того, появится горячая линия по вопросам незаконных денежных сборов.

«В случае выявления фактов незаконного взимания денежных средств или оказания морально-психологического давления на учащихся и их родителей (лиц, их заменяющих) к виновным лицам применять меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от занимаемой должности», — говорится в указе.



В конце февраля президент Садыр Жапаров поручил министру образования не допускать денежных сборов с родителей учеников на ремонт и приобретение необходимых предметов.

Однако на заседании парламента 1 марта Иманалиев, отвечая на вопрос депутатов, заявил, что не может обещать полного прекращения сбора средств с родителей школьников. Он говорил, что планируется освободить от взносов малоимущие и проживающие в труднодоступных районах семьи, а также установить лимит, больше которого собирать нельзя.