Оппозиционный политик и экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков обратился к президенту Садыру Жапарову. В своем письме, которое опубликовало издание Archa.media, он призвал главу государства прекратить преследование его близких.



«На протяжении трех лет продолжаются гонения на членов моей семьи, их аресты. Всех уже посадили. Одно дело, когда преследуют политического оппонента, другое дело, когда близких. Это не делает вам чести. Это не соответствует политической культуре. Такого явления нет даже в Таджикистане и Туркменистане. Прекратите аресты моих близких и их преследование!» — обратился он.



Накануне стало известно об аресте супруги Джеенбекова Салкынай Алимбаевой. Ее задержали вечером 25 мая после восьмичасового допроса водворили в СИЗО ГКНБ.



Адвокат Алимбаевой рассказал, что его подзащитную подозревают в коррупции. По данным следствия, она якобы участвовала в незаконном получении земельных участков от мэрии Бишкека.



26 мая Первомайский райсуд Бишкека принял решение заключить под стражу на два месяца Салкынай Алимбаеву. Она будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 24 июля.



Равшан Джеенбеков — оппозиционный политик и один из арестованных по Кемпир-Абадскому делу. По этому делу октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков.

Часть фигурантов дела, в том числе Джеенбеков, все еще находятся по этому делу в СИЗО-1 Бишкека.