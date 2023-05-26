Госкомитет нацбезопасности задержал супругу оппозиционного политика Равшана Джеенбекова — Салкынай Алимбаеву и водворил в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщила правозащитница Азиза Абдирасулова на своей странице в Фейсбуке.

«Задержана Салкынай Алимбаева. После восьмичасового допроса водворили в СИЗО ГКНБ. Адвокату доступ к ней не дали», — сообщила Абдирасулова.

Сын Равшана Джеенбекова Азат Равшан рассказал, что ГКНБ задержал его маму силой, при этом оставив его 13-летнюю сестру одну дома. По его словам, позже девочку забрала одна из родственниц.

«Ташиев, который не может иметь дело с моим отцом, делает крысиный ход, арестовывая мою мать. Какой слабак. Ташиев может только оказывать давление на членов семей и жен оппозиционеров. Придет время, его ждет то же самое. Нельзя лезть к его родителям, а к другим можно чтоли?», — написал он.

В ГКНБ задержание пока никак не прокомментировали.

Равшан Джеенбеков — оппозиционный политик и один из арестованных по Кемпир-Абадскому делу. По этому делу октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков.

Часть фигурантов дела, в том числе Джеенбеков, все еще находятся по этому делу в СИЗО-1 Бишкека.

В январе 2023 года МВД решило полностью засекретить Кемпир-Абадское дело, что возмутило адвокатов защиты, которые посчитали такое решение необоснованным. 15 марта Бишкекский горсуд частично снял гриф секретности.