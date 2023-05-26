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Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев дал получасовое интервью телеканалу Region TV. В нем он объяснил свои слова о том, почему у него осталось «очень мало времени» и рассказал о втором этапе борьбы с коррупцией.



«Я не могу вынести личную жизнь в публичное пространство, но это обращение связано с моей работой. У меня остается меньше времени для руководства ГКНБ. Я не буду сидеть здесь вечно, даже если бы были мысли просидеть 10-15 лет — нет такой возможности. Незаметно прошли уже 2,5 года, значит, мы должны торопиться. Я должен успеть сделать все, что мы планировали: искоренить коррупцию, бандитизм, чтобы, когда я оставлю должность, они не смогли навредить не только мне, но и стране. Вот для этого остается все меньше времени», — сказал Ташиев.



Кроме того, глава ГКНБ рассказал, что в последнее время здоровье его подводит. В феврале журналисты заметили, что Ташиев ходит с костылем, а два года назад ему делали операцию на сердце.



«Возможно, на ухудшение здоровья влияет круглосуточная работа. Каждый день нервничаешь. Если в день регистрируются 10 серьезных преступлений, я изучаю каждое из них, даю указания и контролирую. Иногда ночую на работе. Работа сложная, но я не жалуюсь. Это выбранный нами путь. […] Буду служить стране до последнего», — отметил глава ГКНБ.



Он добавил, что единственный результат его работы заключается в том, чтобы в стране должны улучшиться условия жизни и в республике должен быть мир, стабильность и справедливость.

«Если этого не будет, то весь наш труд напрасен. Я думаю, что народ начал ощущать изменения. Дальше все будет быстрее, потому что мы залили фундамент, а вы знаете, что в строительстве дома самое сложное — фундамент», — сказал Ташиев.



Также глава ГКНБ анонсировал, что в скором времени будут громкие задержания по коррупционным делам. По его словам, есть вопросы к Минфину.

Он отметил, что ГКНБ привлечет к ответственности тех, кто «использует деньги народа неэффективно и неправильно».



«Поэтому я говорю, что начался второй этап борьбы с коррупцией. Теперь я не буду как раньше задерживать и отпускать. На втором этапе уже будут применяться строгие меры», — отметил он.



Накануне Ташиев заявил, что если раньше коррупционеры возмещали ущерб в несколько раз и получали более мягкое наказание, то на втором этапе борьбы с коррупцией их будут лишать всего имущества. Также будут добиваться для них максимального наказания, предусмотренного законодательством.

По словам главы ГКНБ, за два года по коррупционным делам взыскали более 11 млрд сомов. Он отметил, что взысканные средства поступают в бюджет и подчеркнул, что сам не занимается коррупцией. Ташиев говорит, что все деньги использует «в пользу страны или тратит на нужды ГКНБ».



24 мая глава ГКНБ объявил о завершении первого этапа борьбы с коррупцией, который продлился 2,5 года, и начале второго этапа. По словам Ташиева, второй этап должен занять 1-1,5 года.