Президент Садыр Жапаров на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 25 мая предложил странам ЕАЭС упростить оформление документов для трудовых мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Жапаров отметил, что миграция одно из важных направлений проекта «четырех свобод» — свободное передвижения капитала, услуг, рабочей силы и товаров. Он добавил, что технологии дают возможность гражданам стран ЕАЭС упростить прохождение административных процедур в странах трудоустройства.

«Необходимо предоставить возможность гражданам выполнять действия, требуемые при трудоустройстве в другой стране, в электронном формате, в том числе и находясь в стране своей гражданской принадлежности», — передает слова Жапарова его пресс-служба.

Первым шагом, по словам президента, может стать признание результатов медосмотров трудящегося, которые пройдены в стране выезда для пребывания в Россию.

В России трудятся большое количество мигрантов из стран Центральной Азии, в том числе из Кыргызстана. В марте 2023 года директриса Департамента трудовой миграции и соцзащиты Евразийской экономической комиссии Алтынай Омурбекова сообщала, что общее число трудовых мигрантов в ЕАЭС оценивается комиссией в 1,6 млн человек — большая часть людей приходится на долю граждан Кыргызстана.