Журналист Кадыр Кошалиев объявил о временном сложении полномочий председателя Совета аксакалов Народного курултая. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке 26 мая.

По словам Кошалиева, он сложил с себя полномочия председателя Совета аксакалов до того, как комиссия из делегатов и специалистов не уточнит ситуацию вокруг него.



«Сейчас мы должны прекратить интригу и обращать больше внимания на дела. Мы должны поспособствовать принятию законопроекта “О Народном курултае”. Мои слова, которые я открыто хотел бы сказать народу еще впереди», — написал он.



Кошалиев добавил, что полномочия председателя Совета аксакалов Народного курултая временно переходят его заместителю Бейшенбеку Абдразакову.



Ранее Кадыр Кошалиев уволился из Национальной телерадиокорпорации (НТРК) после публикации его интервью с беглым президентом Курманбеком Бакиевым.



Интервью свергнутого президента Бакиева было опубликовано 15 мая. Оно вызвало бурные обсуждения в Кыргызстане и некоторые пользователи соцсетей начали высказывать предположения о попытке «оправдать семью Бакиевых».

23 мая в Бишкеке также на митинг вышли участники и родные погибших во время Апрельской революции. Они выступили против возвращения и реабилитации свергнутых президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. Митингующие также потребовали уволить Кадыра Кошалиева из НТРК и отправить его в отставку с поста председателя Совета аксакалов Народного курултая.

