В Бишкеке 23 мая на митинг вышли участники и родные погибших во время Апрельской революции. Они собрались у монумента памяти погибших во время Аксыйских событий 2005 года и Апрельской революции 2010 года, и выступили против возвращения свергнутых президентов в Кыргызстан.



«К сожалению, мы видим, что не извлекли урок от перенесенных народом кровавых событий и не вынесли правильный итог. Сегодня усилия, которые беспокоят людей и общественность, идут от наших чиновников. Это попытки оправдать [Аскара] Акаева и вернуть его в страну, а также попытка оправдать [поддонка Курманбека] Бакиева», — цитирует участников митинга «Азаттык».



Один из митингующих отметил, что если Бакиев вернется в Кыргызстан, то его «должны посадить».

Также митингующие потребовали увольнения Кадыра Кошалиева из НТРК и его отставки с поста председателя Совета аксакалов Народного курултая. Ранее Кошалиев взял интервью у Бакиева, которое было опубликовано 15 мая. Видео вызвало бурные обсуждения в Кыргызстане и некоторые пользователи соцсетей начали высказывать предположения о попытке «оправдать семью Бакиевых».

Курманбек Бакиев — второй свергнутый президент Кыргызстана. После Апрельской революции 2010 года он вместе с семьей сбежал в Беларусь, где живет по сей день. В Кыргызстане его заочно приговорили к 30-летнему тюремному сроку, 25 лет из которых он должен провести в колонии усиленного режима.



В разное время президенты страны пытались экстрадировать Бакиева в Кыргызстан, чтобы он понес наказание, однако этого так и не произошло.

20 мая стало известно, что в Кыргызстан вернулся первый свергнутый президент Аскар Акаев вместе со своей супругой. В начале сообщалось, что Акаев будет читать лекции в Национальной академии наук, КГТУ имени И. Раззакова (Политех).

Это вызвало возмущение в сети, а некоторые студенты Политеха выступили против проведения лекции Акаева, направив обращение на имя ректора вуза, текст которого был распространен в соцсетях.



После этого в самом вузе, как и в академии наук заявили, что не планировали проводить лекцию Акаева. Однако, как сообщил министр образования Каныбек Иманалиев, «предварительно лекции планировались 26-29 мая в трех учреждениях – Политехе, Академии наук и Национальном университете». Но, по его словам, «увидев негативную реакцию общества, вынесли решение, что лекций не будет».

Аскар Акаев — первый свергнутый президент Кыргызстана. Он бежал из страны в результате революции и недовольства граждан в 2005 году. Его правление запомнилось коррупцией, узурпацией власти в стране, а также применением оружия против граждан во время мирного митинга в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области.

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